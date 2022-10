Karim Benzema : « ballon d'or du peuple », le rêve d'enfance accompli

C'est le prix de la longue patience. En 2009, Karim Benzema rejoint le Real Madrid, le grand club d'Europe. Il a montré son talent d'un attaquant à côté des meilleurs joueurs comme Cristiano Ronaldo, Ricardo, Kaka et bien d'autres.



Le lyonnais de formation a fait briller son savoir-faire du jeu de jambes, dans l'équipe de France et au Real Madrid. Après le départ, il devient le leader et un attaquant d'espoir convoité et incontesté d'Europe. Il a été récompensé par France Foot, pour son travail individuel.



Pour Karim Benzema, « le football reste collectif, c'est le ballon d'or du peuple ». Désormais, l'attaquant français et madrilène entre dans la légende des joueurs qui ont gagné le ballon d'or.