Kaspersky dévoile une nouvelle identité de marque

Pendant plus de 20 ans, Kaspersky Lab (www.Kaspersky.fr) a offert à ses clients les meilleures solutions de sécurité, afin de poursuivre sa mission qui consistait à « sauver le monde ». Ce monde, toujours plus connecté, a influencé l’évolution de l’entreprise. De laboratoire anti-virus, elle est devenue une société technologique de premier plan, qui dispose d’un portefeuille complet et avancé de solutions et services de sécurité, comprenant notamment des produits et des technologies novateurs, des services Cloud et des capacités de threat intelligence.

La nouvelle marque reflète également l’évolution du cœur d’activité de Kaspersky vers la cyber-immunité, un concept plus large que la cybersécurité. Aujourd’hui, technologies transcendent les plates-formes et les frontières pour connecter les hommes. La cybersécurité ne peut plus se résumer à la protection des équipements ; il est essentiel de développer un écosystème où tout ce qui est connecté est protégé. En simplifiant son nom et sa mission, Kaspersky marque sa volonté d’accompagner ce changement et de guider les réflexions qui mèneront à l’élaboration de nouveaux standards plus exigeants pour toute l’industrie. Par ce changement, l’entreprise rappelle également son soutien à la création de systèmes connectés sécurisés dès leur conception (secure-by-design), car la sécurité ne devrait jamais être une option.

Eugene Kaspersky, CEO de l’entreprise, commente : « Depuis la création de l’entreprise il y a 22 ans, le paysage des menaces et notre industrie ont beaucoup évolué, au point d’être méconnaissables. Pendant ce temps, les technologies ont pris une place prépondérante dans nos vies, aussi bien au travail qu’à la maison. La vision qui accompagne notre nouvelle identité va nous permettre de répondre aux besoins de ce monde en mutation, aujourd’hui et demain. Forts de notre solide réputation en matière de protection contre les cyber menaces, nous allons aider à construire un monde plus sûr, immunisé contre ces menaces, où tout le monde peut librement profiter des avantages offerts par la technologie car nous la protégeons. »

Nouvelle identité visuelle

L’identité visuelle de la marque a également été repensée pour représenter les valeurs clés de Kaspersky. La forme des lettres qui apparaissent sur le logo est géométrique et mathématique, symbolisant le savoir-faire technique historique de l’entreprise, qui fait partie de son ADN. Le diminutif « lab » disparaît.

« Les bases du logo existant ont été posées en 1997 et beaucoup de choses ont changé, depuis. Auparavant, nous utilisions des lettres de l’alphabet grec, qui ne sont plus adaptées à notre communication - nous devons être résolument tournés vers l’avenir et embrasser les outils numériques. Notre nom continue de faire référence à notre large gamme de technologies, alors que la suppression du ‘lab’ s’est imposée dans un souci de simplification de la marque, en accord avec notre nouvelle philosophie, » explique Andrew Winton, vice-président, Marketing, Kaspersky.

