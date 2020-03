Kemi Seba "ne devait pas être expulsé par le Président Macky Sall"

Le collectif Sortir du franc CFA dénonce l’'expulsion de l’activiste franco-béninois Kemi Seba ce 24 février dernier alors qu’il était convoqué par les autorités sénégalaises. Comme justiciable, il a le droit de se défendre à son procès en appel. Sur ce point le président du Sénégal Macky SALL, qui a décidé seul de cette expulsion, a commis un acte contraire aux règles élémentaires de la justice dans un Etat de droit.



Toutefois Monsieur Kemi Seba doit aussi se remettre en question et cesser la vulgarité, les injures, et les propos complotistes dans ses nombreuses prises de parole sur les réseaux sociaux.



Son attitute et les méthodes de son ONG Urgences Panafricanistes provoquent une hystérisation contreproductive du débat sur les problématiques africaines actuelles telles que le franc CFA, la mise en place de la monnaie unique l’Eco et l’émergence de notre continent noir. Ce manque de sérénité fait du même coup le jeu de nos Chefs d’Etats africains qui ont décidé d’instrumentaliser Kemi Seba pour se maintenir aux pouvoirs : ils se servent de lui pour faire diversion et ne pas répondre aux nombreuses revendications de la jeunesse africaine. Pour donner le change, il leur suffit simplement d’expulser Kemi Seba pour détourner l’attention des populations et pour mettre les vrais problèmes sous le tapis.



Aussi, nous ne cesserons jamais nos tentatives de raisonner Kemi Seba et les membres de son ONG que leur façon de faire et d’agir les isolent et profitent en réalité aux Présidents africains.



Enfin, les attaques de Kemi Seba contre une partie de la presse sénégalaise, juste après son expulsion du Sénégal, sont irresponsables et malvenues. Partout en Afrique et notamment au Sénégal, les journalistes et la presse effectuent un travail remarquable de sentinelles de la démocratiques, jouent le rôle de contre-pouvoir face aux dérives autoritaires et antidémocratiques dans nombre de nos pays africains.



Collectif sortir du franc CFA

Email : contact@sortirdufranccfa.fr

FACEBOOK : Collectif sortir du FRANC CFA

TWITTER : https://twitter.com/sortirdufranCFA?s=03