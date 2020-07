Kenya Power nomme le président de l’Afrique de l’Est de la Chambre africaine de l’énergie, Eng. Elizabeth Rogo à son conseil

Eng. Elizabeth Rogo, fondatrice et PDG de TSAVO Oilfield Services et présidente pour l’Afrique de l’Est à la Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/), a été nommée directrice non exécutive au Conseil d’administration de Kenya Power and Lighting Plc, la société publique du Kenya.

Kenya Power fait des progrès constants dans la fourniture d'électricité sûre et fiable aux ménages et aux industries kényans depuis plusieurs années. La société est un pilier clé de la Vision 2030 du pays, qui vise à transformer le Kenya en une nation nouvellement industrialisée à revenu intermédiaire. En gérant la majeure partie du transport et de la distribution d’énergie au Kenya, Kenya Power est le combattant le plus crucial contre la pauvreté énergétique dans le pays.

« Elizabeth est résolument pro-énergie pour tous et pour l'expansion économique. Elle comprend qu'une énergie durable est essentielle pour créer des emplois et propager la prospérité économique à travers le Kenya. Nous sommes convaincus qu'elle apportera les normes éthiques les plus élevées dans l'exercice de son travail », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

« Je suis également reconnaissant à S.E. le président Uhuru Kenyatta pour son leadership dans l'industrie de l'énergie, et aux actionnaires pour avoir nommé quelqu'un qui est devenu un modèle pour de nombreuses personnes dans notre industrie, en particulier pour les jeunes femmes entrepreneurs. Nous la félicitons sincèrement pour cette nomination », a ajouté Ayuk.

La nomination d’Elizabeth Rogo est une autre démonstration de sa capacité à parvenir à un consensus sur les principales questions énergétiques au Kenya et en Afrique de l’Est. Elizabeth est la fondatrice et directrice générale de TSAVO Oilfield Services et possède plus de 19 ans d'expérience internationale dans l'ingénierie pétrolière et gazière, les opérations, la gestion de projets, le conseil et le développement des affaires. Elle a travaillé pour les entreprises mondiales les plus renommées du secteur, notamment BJ Services, Baker Hughes et Weatherford International au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/kenya-power-...