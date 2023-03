AFRIQUE Kenya : la BAD approuve une facilité de financement du commerce et des PME de 30 millions $

Cette facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l’intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une facilité de financement du commerce et des PME de 30 millions de dollars en faveur de Family Bank Limited (FBL) au Kenya. Cette facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l’intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME dans ce pays d’Afrique de l’Est.



La facilité fournira une ligne de crédit pour le financement du commerce afin de soutenir les activités de financement du commerce à court terme de FBL, une garantie de transaction, qui fournira une plate-forme stratégique avec couverture des risques pour permettre la confirmation des transactions commerciales provenant de FBL, ainsi qu’une ligne de crédit spécifique par l’intermédiaire du Programme pour les PME en Afrique de la Banque.



La facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l’intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME au Kenya, en mobilisant d’importantes ressources financières pour les PME et les entreprises locales. Cela permettra d’améliorer et d’approfondir les chaînes de valeur et de diversifier les capacités de production, stimulant ainsi la croissance au Kenya.



La Banque fournira jusqu’à 10 millions de dollars pour soutenir les activités de financement du commerce à court terme de FBL en faveur des PME et des entreprises locales, une facilité de garantie des transactions pouvant atteindre 10 millions de dollars pour soutenir la confirmation des transactions de financement du commerce de FBL et une ligne de crédit spécifique pouvant atteindre 10 millions de dollars pour soutenir le financement à moyen terme des PME dans les secteurs de la santé, des énergies renouvelables et de l’agriculture.



Soutien aux entreprises détenues par des femmes

FBL utilisera la facilité commerciale à court terme pour compléter la ligne de crédit et fournir des prêts commerciaux à plus court terme le long des chaînes de valeur des PME et des entreprises locales. En outre, la facilité de garantie commerciale permettra à la Banque de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement découlant de la confirmation de lettres de crédit et d’instruments de financement du commerce similaires émis par FBL.



Tout cela s’inscrit dans le cadre du programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à remodeler les marchés et les économies de la région en contribuant à stimuler la production dans les secteurs des services, du commerce, de l’industrie manufacturière et des ressources naturelles.



La Banque africaine de développement estime le déficit de financement du commerce pour le continent africain à 82 milliards de dollars. Comparativement aux multinationales et aux grandes entreprises locales, les PME et les autres entreprises nationales ont plus de difficultés à accéder au financement du commerce et au financement à moyen terme.



La directrice générale pour l’Afrique de l’Est de la Banque, Nnenna Nwabufo, a déclaré : « L’avènement du Covid-19, associé à des exigences strictes en matière de réglementation et de capital et à l’application de la conformité KYC, a amené de nombreuses banques internationales à réduire leurs relations de correspondance bancaire en Afrique, et certaines se sont carrément retirées du marché ».



La facilité est alignée sur les cinq objectifs prioritaires de la Banque africaine de développement, qui sont : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.





