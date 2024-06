AFRIQUE Kenya : la police affronte des manifestants à propos d'un projet de loi fiscale controversé

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 22 Juin 2024



Les tensions ont éclaté à travers le pays cette semaine, alors que des milliers de citoyens sont descendus dans la rue dans le cadre d'une vague de protestations à l'échelle nationale, contre un projet de loi de finances controversé qui menace d'augmenter les taxes sur les produits essentiels.

Dans des scènes dramatiques, la police anti-émeute a affronté des manifestants dans la capitale, Nairobi, déployant des gaz lacrymogènes et des canons à eau, pour disperser les foules rassemblées, pour exprimer leur colère face aux augmentations d'impôts proposées.



Les manifestations se sont étendues bien au-delà des rues animées de Nairobi, engloutissant des villes clés, notamment Nakuru, Kisumu, Nyeri et même Eldoret, la ville natale du président William Ruto.



Ces manifestations marquent un moment important dans le paysage politique du Kenya, unissant des citoyens d’horizons divers, dans une cause commune contre ce qui est perçu comme une injustice économique. L'épicentre des troubles est Nairobi, où une forte présence policière à cheval a tenté de réprimer la foule grandissante.



Les manifestants, brandissant des pancartes et scandant des slogans anti-gouvernementaux, ont affronté la police dans des affrontements tendus. L'air était chargé d'une odeur âcre de gaz lacrymogène, alors que les policiers cherchaient à disperser les rassemblements de masse.



Mécontentement généralisé

Des scènes similaires se sont déroulées à travers le pays. À Eldoret, des centaines de manifestants ont paralysé la ville, marchant dans les rues et exigeant que le gouvernement annule le projet de loi. Les protestations dans cette région sont particulièrement remarquables, étant donné qu'il s'agit du territoire du président Ruto, soulignant le mécontentement généralisé à l'égard des politiques économiques de son administration.



À Nyeri, une ville du centre du Kenya, les chants « Ruto doit partir ! » et « Tout est possible sans Ruto », résonnaient dans les rues. Pendant ce temps, dans la ville occidentale de Kisii, les manifestants ont exprimé leur frustration avec des déclarations simples, mais puissantes : « Nous sommes fatigués ».



Au cœur des protestations, se trouve un projet de loi de finances qui propose une série de hausses d’impôts visant à générer 2,7 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Les éléments clés du projet de loi comprennent un prélèvement de 2,75 % sur le revenu pour le régime national d'assurance maladie, une augmentation des taxes sur l'huile végétale et le carburant, et une taxe controversée sur la valeur ajoutée de 16 % sur le pain, qui a été récemment supprimée, suite au tollé général.



Le gouvernement affirme que ces mesures sont nécessaires pour réduire la dette nationale du Kenya, qui s'élève à près de 80 milliards de dollars. Cependant, les critiques affirment que les hausses d'impôts étoufferont la croissance économique, augmenteront le coût de la vie et affecteront de manière disproportionnée, les citoyens les plus pauvres du pays. Le projet de loi a déjà passé sa deuxième lecture au Parlement, le vote final étant attendu la semaine prochaine.



Malgré les concessions mineures du gouvernement, telles que la suppression de la taxe sur le pain et la taxe annuelle de 2,5 % sur les véhicules, de nombreux Kenyans estiment que ces amendements ne vont pas assez loin.



Rôle crucial des médias sociaux

Les protestations ont amené un large éventail de voix sur le devant de la scène. Parmi eux se trouve Aristaricus Irolo, 26 ans, qui a partagé son sort avec la BBC au milieu du chaos à Nairobi.



« J’ai abandonné mes études parce que mes parents n’avaient pas les moyens de financer mes études. Je me dépêche de rentrer, et maintenant tu veux prendre le peu que je gagne et m'empêcher d'acheter des serviettes hygiéniques ? » dit-il en brandissant une serviette hygiénique, l’un des nombreux articles qui seraient affectés par les augmentations d’impôts proposées.



Dans une autre scène poignante, Mumbi Muturi, 56 ans, se tenait aux côtés de sa fille et de sa nièce, toutes deux âgées de 25 ans, qui participaient activement aux manifestations. « Nous [sa génération] ne sommes pas sortis pour protester, alors que nous aurions dû le faire. Je ne m'inquiète pas pour ceux-là. Ils assurent leur avenir. Je suis là pour les soutenir », a-t-elle expliqué, capturant la solidarité générationnelle qui a défini ces manifestations.



Contrairement aux manifestations précédentes, qui étaient souvent exercées par des personnalités politiques, ces mouvements sont largement menés par des jeunes et sont restés majoritairement pacifiques. Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans la mobilisation des masses, avec des hashtags, comme #OccupyParliament et #RejectFinanceBill2024, rassemblant le soutien et tenant le public informé.



Les manifestations ont non seulement galvanisé Nairobi, mais ont également déclenché des mouvements de solidarité dans 19 des 47 régions du Kenya. À Eldoret, de jeunes professionnels, notamment des médecins et des avocats, soutiennent activement les manifestants. Le Dr Mercy Korir, médecin, a posté sur X (anciennement Twitter) : « Mes jeunes collègues de la génération Z se préparent ici à être envoyés pour s'occuper de tout manifestant ayant besoin de soins médicaux à Nairobi. »



Cette poussée d’activisme souligne un sentiment plus large de mécontentement à l’égard de l’administration du président Ruto, arrivée au pouvoir en 2022, sur la promesse de réduire les impôts et de faire baisser le coût de la vie. Depuis son arrivée au pouvoir, Ruto a introduit plusieurs nouvelles taxes, qui, selon les critiques, ont exacerbé les difficultés économiques et les pertes d'emplois.



Dans une déclaration mercredi dernier, le président Ruto a reconnu le droit de manifester, mais a réitéré que les manifestations n'influenceraient pas le processus décisionnel du gouvernement. « Les manifestations sont un droit démocratique, mais elles ne dissuaderont pas notre engagement à réduire la dette nationale et à assurer la stabilité économique de notre nation », a-t-il déclaré.



Vives critiques

Cependant, la réponse du gouvernement a suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme et des groupes juridiques. Amnesty International et quatre autres groupes de défense des droits ont publié jeudi une déclaration commune condamnant le recours excessif à la force par la police.



Ils ont rapporté qu'au moins 105 manifestants avaient été arrêtés et des centaines d'autres blessés dans des affrontements impliquant des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc. Des informations font également état d'utilisation de balles réelles, comme en témoignent les cartouches usagées trouvées sur les sites de protestation. Tragiquement, les médias locaux ont confirmé qu'un homme de 29 ans avait succombé à une blessure par balle, au centre médical Bliss de Nairobi, victime de l'escalade de la violence.



« Nous continuons d'exhorter la police nationale à cesser de recourir à la force excessive, à l'intimidation et aux arrestations arbitraires et illégales de Kenyans », a exhorté la coalition de groupes de défense des droits, qui comprend l'Association médicale du Kenya, la Law Society of Kenya, la Defenders Coalition et l’Unité médico-légale indépendante.









