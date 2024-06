Kenya : mobilisation persistante, malgré le retrait du projet de loi de finances

Dans les rues de Nairobi, des grenades lacrymogènes ont été utilisées dans le cadre d'un important déploiement de sécurité. Au moins une femme a été blessée, des images la montrant assistée par un groupe de personnes alors qu'elle était allongée au sol.



"Cette fois-ci, la goutte d'eau a été la loi de finances qui prétendait augmenter les impôts pour financer un budget exorbitant et incohérent.



De plus, le gouvernement n'a pas réussi à expliquer ses contradictions," explique Macharia Munene, professeur de relations internationales à l'Université internationale des États-Unis – Afrique.



Le président William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget et a exprimé son souhait de mener une concertation nationale avec la jeunesse. Cependant, les manifestants restent méfiants face aux annonces du chef d’État.



"La voie à suivre est celle du dialogue, et le président est maintenant disposé à s'engager plutôt qu'à admettre ses erreurs. Les raisons des manifestations ont été annulées lorsque Ruto a déclaré qu'il ne donnerait pas son accord," ajoute Macharia Munene.



Le Kenya est encore sous le choc des violences récentes, marquées par l'assaut des émeutiers sur le Parlement, la mise à feu de certaines parties du bâtiment et la fuite des législateurs.



À la suite de ces manifestations meurtrières, 22 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées.