Kinshasa abritera les 9e jeux de la Francophonie, rassure le président Tshisekedi

Devant ces diplomates, le chef de l'État a levé toute équivoque quant à l'organisation de ces jeux à Kinshasa, selon une déclaration parvenue à Alwihda Info.



Le Président Tshisekedi a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement va débloquer tous les moyens pour achever les infrastructures sportives.



Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC et président des ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa, a déclaré à la presse que cette audience manifeste la volonté et l'engagement personnel du Président de la République qui tient à la tenue de ces jeux et à leur réussite, qui, a-t-il dit, est une victoire africaine et un investissement pour la jeunesse congolaise.



Le diplomate marocain a ajouté que le Président de la République les a assurés de sa détermination de voir d'ici avril 2023, soit quatre mois avant le début effectif des jeux., toutes les infrastructures prêtes pour ce rendez-vous culturel et sportif à Kinshasa.



De son côté, M. Isidore Kwandja Ngembo, directeur du Comité national des jeux de la francophonie a renchéri que la RDC est très impliquée dans la francophonie, rappelant l'organisation par elle du sommet de la francophonie en 2012.

Il a par ailleurs indiqué que le Chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu, à travers cette rencontre, à rassurer lui-même les ambassadeurs que ces jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa et le gouvernement est en train de mettre tous les moyens nécessaires afin que les infrastructures soient prêtes d'ici fin mars 2023.