Kosmos découvre du pétrole au large de Rio Muni, en Guinée équatoriale

Le gouvernement de la Guinée équatoriale, représenté par le ministère des Mines et des Hydrocarbures, a annoncé que Kosmos Energy a fait une découverte de pétrole au large de la Guinée équatoriale. Le puits S-5 a été foré à une profondeur totale de 4 400 mètres et a rencontré 39 mètres de gisement net de pétrole dans le réservoir de Santonian, au large du bassin de Rio Muni.

La découverte consistait le premier puits foré dans le programme d’exploration à partir d’infrastructure existante de Kosmos au large de la Guinée équatoriale. Le forage du puits S-5 a été accéléré suite à la prometteuse acquisition sismique 3D de 2018."Les partenaires dans le puit S-5 comprennent GEPetrol (20%), Trident Energy (40%) et Kosmos Energy (40%)."

Kosmos Energy est présent en Guinée équatoriale depuis 2018. D'autres travaux d'évaluation sont en cours afin de déterminer l'étendue de la ressource découverte et d'établir un calendrier de la phase de développement.

« Nous sommes très heureux des résultats du puits S-5, le premier puits foré dans cette campagne d'exploration en cours. Cette découverte constitue une solide validation de notre stratégie visant à remplacer les réserves de pétrole en explorant des bassins pétroliers très prometteurs comme le Rio Muni. Nous sommes impatients d’établir de nouvelles perspectives pétrolières au large de la Guinée équatoriale », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « C'est bon pour la création d’emplois et d'opportunités pour nos citoyens et nos investisseurs », a-t-il ajouté.

