L'AFPAT bilan de son projet sur la promotion des droits des femmes Peuls et Peuples Autochtones du Tchad

La coordinatrice adjointe de l'AFPAT, Aïssatou Oumarou Ibrahim, a animé cette rencontre le 21 mars 2025, au cours de laquelle elle a détaillé les objectifs et les résultats du projet. L'initiative a pour but principal de renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) et des autorités locales, avec un accent particulier sur les droits des Peuples Autochtones Peul Mbororo du Tchad. Cela inclut des enjeux relatifs à leurs terres, territoires et ressources naturelles. Le projet vise également à créer des espaces de communication pour sensibiliser les communautés autochtones, notamment les femmes, sur les politiques et les instruments juridiques qui concernent leurs droits. Cette approche promeut une meilleure compréhension des droits des femmes Mbororo dans le contexte de leur intégration dans la société. Un autre point clé du projet est de coordonner les actions des Peuls autochtones Mbororo dans la lutte contre les changements climatiques. En s'appuyant sur leurs connaissances traditionnelles, le projet met en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation des impacts de ces changements. L'AFPAT a souligné l'importance du plaidoyer pour améliorer les conditions de vie des femmes Peuls autochtones, en contribuant à leur éducation et à leur santé. Les thématiques abordées incluent les droits politiques, économiques, culturels, environnementaux et sociaux, toutes essentielles pour le bien-être des femmes et des communautés locales. L’AFPAT met également en avant l'intégration du genre dans ses programmes, visant à promouvoir l’égalité des sexes et à répondre aux besoins spécifiques des différents genres. L'association intervient dans plusieurs régions du Tchad, notamment Mayo Kebi Est et Ouest, Logone Occidental, Logone Oriental, Lac Tchad, Hadjar Lamis, Guera, et Chari Baguirmi.

Cette initiative marque une étape significative dans la lutte pour les droits des femmes et des populations autochtones, contribuant ainsi à construire un avenir meilleur et plus équitable pour tous.