ACTUALITES L'AUDA-NEPA lance l'Académie des MPME pour toutes les micro petites et moyennes entreprises Africaines

- 11 Août 2020





L'AUDA-NEPAD (l'Agence de développement de l'Union africaine) (www.NEPAD.org) a annoncé le lancement de l'Académie des MPME, en partenariat avec le groupe Ecobank. Conçu dans le cadre du programme “100,000 MPME d’ici 2021” (100K MPME) lancé par l'Agence de Développement de l'Union Africaine - AUDA-NEPAD et le Groupe Ecobank, l'Académie MPME offre un accès facile à une formation pratique et à des ressources sur les possibilités de financement existantes dans divers pays, ainsi que des outils stratégiques pour bâtir une présence en ligne et adapter ses opérations dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La plateforme offre également un accès gratuit aux informations sur le marché, à un pool de mentors ayant une expérience diversifiée et une assistance pour l'accès aux possibilités de financement. L'Académie des MPME a trois volets : Un webinaire informatif avec la présence d’experts ;

Une série de formations virtuelles animées par des formateurs ;

Et du mentorat pour les MPME. L'Académie propose un contenu, de classe internationale panafricaine, spécifique à chaque pays pour assurer le bon équilibre entre les réalités locales (défis et opportunités des MPME) avec une approche panafricaine structurée afin d’assurer la durabilité et l'extensibilité des initiatives. Dr Ibrahim Assane Mayaki, directeur général de l'AUDA-NEPAD, a déclaré : "Dans ce continent où la majorité des pays sont des économies à faibles et moyens revenus, où les jeunes représentent près de 60 % de tous les chômeurs africains, la contribution des MPME et des entreprises informelles à la croissance du PIB et à la création d'emplois est fondamentale. Alors que le continent est confronté aux incertitudes socio-économiques provoquées par l'épidémie de COVID-19, l'Académie des MPME de l'AUDA-NEPAD, qui est mise en place en partenariat avec le Groupe Ecobank, vise à favoriser la résilience et la survie des MPME en ces temps critiques". Ade Ayeyemi, PDG du groupe Ecobank, a commenté : "L'impact de COVID-19 continue à se faire sentir dans toute l'Afrique, avec de sérieux défis et d’incertitudes pour nos MPME. L'Académie des MPME vient à point nommé pour apporter le niveau de soutien adéquat à ce segment vulnérable et important des entreprises en Afrique. Nous avons mis à profit l'expertise de notre Académie Ecobank, reconnue mondialement, pour développer un contenu spécifique à chaque pays et adapté aux MPME en Afrique et nous encourageons donc les MPME à s'inscrire et à participer aux différents programmes de formation virtuelle disponibles." Les micros, petites et moyennes entreprises africaines sont invitées à participer aux webinaires d'information afin d'obtenir des conseils sur l'accès au financement et les stratégies de mise en place d'une présence numérique de la part des intervenants. L'inscription à l'Académie des MPME peut se faire ici : https://msmeacademy.nepad.org La première vague de pays comprend : Ghana – 21 Août Togo – 25 Août Kenya – 1er septembre Nigeria – 3 septembre Côte d’Ivoire – 8 septembre Niger – 15 septembre Rwanda – 17 septembre Tchad – 23 septembre Distribué par APO Group pour African Union Development Agency-NEPAD (AUDA-NEPAD). Contact médias - Pour plus d'informations et pour programmer des interviews :

Agence de Développement de l’Union Africaine - NEPAD

Ms Millicent Kgeledi

Communications Officer

Tel: +27 83 2661829

Millicents@nepad.org Ecobank Transnational Incorporated

Ms Christiane Bossom

Group Corporate Communication Manager

Tel (228) 22 21 03 03

groupcorporatecomms@ecobank.com Pour les questions techniques sur à l’Académie des MPME, contacter MSMEAcademy@nepad.org A propos de AUDA-NEPAD :

L'AUDA- NEPAD (www.NEPAD.org) est l'agence de développement de l'Union africaine. Elle coordonne et exécute des projets de développement régionaux et continentaux prioritaires pour promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063 - la vision et le plan d'action de l'Afrique. Nous sommes mandatés pour renforcer les capacités des États membres et des organismes régionaux. A propos de Ecobank Transnational Incorporated ( « ETI » ou « Le Groupe ») :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank (www.Ecobank.com), le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14.800 personnes au service de plus de 23 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de visiter www.Ecobank.com.

