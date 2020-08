ACTUALITES L'Académie de Rugby Afrique assure un partage continu de connaissances et d’expertise

- 20 Août 2020





Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) a lancé une série de solutions d'apprentissage virtuel dans le cadre d'une stratégie de remise à niveau et de préparation en prévision du moment où les activités de rugby seront à nouveau sécurisées et en mesure de reprendre. La série de webinaires a débuté pour lancer une passerelle entre l'entraînement physique individuel et le programme de formation pendant la pandémie de COVID-19. En raison de son succès et de la grande adhésion de la communauté, Rugby Afrique continuera à offrir des opportunités de formation, d'apprentissage et de partage sous l'égide de l'Académie de Rugby Afrique. « Le succès de la série de webinaires virtuels confirme nos efforts continus de développement du rugby sur le continent. Notre personnel, les fédérations membres et la communauté du rugby témoignent de leur passion et de leur engagement à être prêts pour la période post-COVID-19, et sont disposés à surmonter tous les obstacles. Je suis fier que tous les acteurs aient eu recours à la technologie et se soient adaptés aux circonstances actuelles en assurant des expériences d'apprentissage de haute qualité. Impressionnés par le résultat et encouragés à poursuivre dans cette voie, nous avons décidé de créer l'Académie de Rugby Afrique où, actuellement, toutes les offres virtuelles sont réunies au sein d’une seule entité », déclare Khaled Babbou, président de Rugby Afrique. Plus de 400 participants ont assisté aux 28 webinaires organisés par Rugby Afrique à ce jour. Mudiwa Mundawarara, responsable des arbitres de Rugby Afrique, a donné le coup d'envoi de la série virtuelle avec un atelier pour les arbitres, suivi du programme des formateurs et des éducateurs, organisé par les responsables régionaux de la formation, Adama Bakhoum et Denver Wannies, et du programme d'assurance qualité et de formation continue par les responsables régionaux du développement, Mostafa Jelti, Johnbosco Muamba et Charles Yapo. Dans les semaines à venir, la responsable du rugby féminin, Maha Zaoui, organisera une conférence plénière en ligne pour les femmes évoluant dans le rugby en Afrique. Il s'agira du lancement du Réseau africain de rugby féminin (AWRN - African Women Rugby Network), où tous les membres seront invités à prendre part au réseau nouvellement créé. D'autres ateliers pour les officiels de match sont déjà en préparation et Rugby Afrique travaille à leur déploiement dans les mois à venir, avec des sessions sur une variété de sujets tels que la préparation physique, le positionnement ou le rugby à 7. À l'avenir, Rugby Afrique prévoit de mettre en place des ateliers de formation et d'éducation dédiés aux femmes et aux filles dans le rugby. Distribué par APO Group pour Rugby Africa. Contact presse :

