AFRIQUE L'Afrique a besoin de plus de jeunes femmes dans le domaine de la technologie - en voici les raisons

Alwihda Info | Par AMA - 21 Mars 2018 modifié le 21 Mars 2018 - 14:56

La responsable Sthe Shabangu a déclaré : « Les femmes possédant des compétences techniques sont essentielles pour permettre à l’économie numérique africaine de prospérer. Relations publiques, Affaires publiques et Citoyenneté d’entreprise, Bureaux Samsung Afrique.

DAKAR, Sénégal, Le 8 Mars 2018, -/African Media Agency (AMA)/- En tant que femmes, nous connaissons bien les clichés en rapport avec notre façon souvent plus minutieuse d’effectuer les tâches. Trop pointilleux. Trop tatillon. Nous les avons tous entendus.



Mais la vérité est qu’il n’y a rien de mal à vouloir bien faire les choses. En fait, les entreprises de différents secteurs commencent à réaliser quelle précieuse valeur ajoutée les femmes apportent dans l’entreprise.



Les TIC en particulier sont un secteur où la méticulosité est un atout précieux.



Pourtant, si à bien des niveaux, les femmes sont parfaitement désignées pour les professions des TIC, la technologie et l’ingénierie restent des domaines dominés par les hommes. Selon le Rapport mondial sur la parité entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial (FEM), les femmes sont encore fortement sous-représentées dans les secteurs de l’ingénierie et des TIC.



Nous savons qu’en Afrique précisément, les difficultés pour développer de telles compétences commencent plus tôt, puisque selon l’UNESCO, un plus grand nombre de garçons que de filles sont inscrits à l’école primaire dans plus d’un tiers des pays africains. En fait, en Afrique subsaharienne, les filles qui vont à l’école doivent généralement s’attendre à cinq petites années d’études.



C’est un drame – non seulement parce que notre incapacité à éduquer correctement les jeunes filles contribue directement au taux de chômage élevé chez les femmes – mais aussi parce que notre continent ne bénéficie pas des jeunes esprits féminins qui sont nécessaires pour que l’économie numérique prenne son envol en Afrique.



Combler le fossé



C’est l’une des raisons majeures pour lesquelles Samsung a pesé de son poids dans des initiatives telles que le Female Professional Electronics Body au Ghana. En partenariat avec des organisations comme la GIZ et KIOCA, nous espérons recycler les femmes ayant des compétences techniques et électroniques afin qu’elles peuvent rivaliser plus efficacement avec leurs homologues masculins.



Samsung Women Technical Programme



Et au-delà des objectifs éducatifs d’un programme comme celui-ci, nous espérons commencer à faire évoluer l’opinion sur les femmes dans les secteurs des TIC et de l’ingénierie. En tant qu’acteur du secteur des TIC, il est de notre responsabilité d’aider à briser les barrières qui empêchent les jeunes femmes de se lancer dans une carrière électronique. Kate Amarh est une jeune femme qui a passé deux mois à se former sur nos différents produits dans le cadre du projet Female Academy de Samsung.



Kate raconte que sa mère a d’abord été déçue quand elle a appris que sa fille allait s’inscrire à la Samsung Academy. Elle souhaitait plutôt que Kate suive ses traces et devienne infirmière. A force de persuasion, la mère de Kate est finalement devenue sa plus grande supportrice.



Grâce à son expérience avec le programme, Kate affirme que non seulement elle a gagné en confiance, mais elle a également acquis chez Samsung une précieuse expérience qui lui sera utile lorsqu’elle cherchera un emploi dans le secteur électronique.



Avoir un plus grand impact



L’Académie a également ouvert ses portes à Comfort Pokua, qui estime qu’elle a maintenant les compétences pour gérer un jour sa propre entreprise. Comfort a été élevée par sa grand-mère après le décès de ses parents et n’a donc pas eu assez d’argent pour poursuivre ses études secondaires. Mais après avoir été formée au service à la clientèle, ainsi qu’au montage et au démontage des produits Samsung dans le cadre du programme, elle a désormais le sentiment d’avoir les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs de carrière en ingénierie et en technologie.



En Afrique du Sud, l’Académie d’ingénierie de Samsung a redonné à Khensani Manganyi, non seulement l’espoir d’obtenir un diplôme en électronique, mais également d’utiliser son savoir-faire pour faire la différence dans la vie des autres.



Sans l’opportunité qu’elle a eue d’étudier chez Samsung, Khensani pense qu’elle n’aurait jamais pu poursuivre des études supérieures ou même avoir les moyens de prendre soin d’elle et de sa famille. A présent, elle dit avoir des rêves pour l’avenir.



En fin de compte, voir les choses en grand est notre seule option pour relever le défi de la disparité entre les hommes et les femmes en ingénierie et dans les TIC.



Il est vrai qu’équiper de jeunes femmes africaines avec la technologie et les compétences de STEM nous permet de jouer un rôle important dans le développement des carrières, mais promouvoir les femmes sur notre continent va au-delà des simples individus – c’est notre façon de participer à la volonté collective de prendre en main l’avenir d’une Afrique aux infinies possibilités.



Distribué par African Media Agency (AMA) pour SAMSUNG AFRICA.





Dans la même rubrique : < > Cameroun: Comment la Lcc a célébré la SEMNAC 2018 La BAD lance une émission obligataire globale de référence de 2 milliards de dollars à 3 ans DHL Global Forwarding nomme Elhadji Galaye Ndaw en qualité de directeur général au Sénégal