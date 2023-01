L’Afrique du Sud prend la présidence des Brics

"L’Afrique du Sud accorde une grande importance à son appartenance aux Brics et a l’intention de soutenir le travail efficace de ce groupe des pays influent au niveau mondial pendant sa présidence, qui durera jusqu’à la fin de 2023", a déclaré à TASS un porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Il a fait savoir que parmi les priorités de l’Afrique du Sud pour sa présidence, on trouvait le renforcement de la coopération économique, politique, sociale et culturelle entre les États membres des Brics.



L’agence TASS a appris des milieux diplomatiques de la capitale sud-africaine que des pourparlers sur un élargissement éventuel des Brics auraient lieu dans les mois à venir. L’Algérie, l’Argentine et l’Iran ont déjà fait leur demande d’adhésion au groupe, tandis que l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte ont annoncé leur intérêt à le rejoindre.



Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine ont créé les Bric en 2006. L’Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2011, en modifiant ainsi son sigle en Brics.