L'Afrique est confrontée à une pauvreté et à des difficultés économiques massives au nom de la lutte contre le changement climatique

La pression monte pour éliminer progressivement les combustibles fossiles en Afrique afin de lutter contre le changement climatique.

Des organisations allant de la Banque mondiale à la Banque européenne d'investissement (BEI) ont cessé de soutenir la production de combustibles fossiles en Afrique dans l'espoir d'encourager la transition du pétrole, du gaz et du charbon vers des sources d'énergie durables telles que l'énergie éolienne et solaire.



Aujourd'hui, on peut légitimement craindre que le soutien des investisseurs à la production de pétrole et de gaz ne diminue également. Blackrock, qui contrôle 7 000 milliards de dollars d'investissements, et la Royal Bank of Scotland ont déclaré qu'elles se détourneraient des investissements qui soutiennent la production de combustibles fossiles.



La ferveur anti-combustibles fossiles se manifeste d'une manière qui peut paraître surprenante: la Banque d'Angleterre a été critiquée pour la présence d'une compagnie pétrolière au sein de son conseil d'administration.



La pression vient également du continent africain. Des ONG du Kenya et de la région environnante, financées par l'Occident, ont récemment demandé à l'Union africaine de mettre un terme à l'utilisation du charbon et d'envisager l'abandon progressif de l'utilisation du pétrole et du gaz au cours des trois prochaines décennies, dans l'espoir d'éliminer les émissions qui contribuent au réchauffement de la planète.



Je reconnais que le changement climatique doit être pris au sérieux, mais nous ne pouvons pas accepter des réponses à côté de la plaque. Nous ne devons pas priver notre continent des avantages considérables qu'il peut tirer de l'exploitation du pétrole et du gaz, qu'il s'agisse des opportunités économiques liées à la monétisation des ressources naturelles ou des initiatives d'importance cruciale liées à la transformation du gaz en électricité.



Je n'appelle en aucun cas à l'arrêt des programmes d'énergie durable. Ils sont mis en œuvre et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je dis simplement qu'il est trop tôt pour adopter une approche de type « ou bien, ou bien » à l'égard des sources d'énergie vertes et des combustibles fossiles.



De plus, ce sont les Africains, et non des étrangers bien intentionnés, qui devraient déterminer le moment opportun pour éliminer progressivement les combustibles fossiles en Afrique, si tant est qu'ils le fassent un jour. Faire pression sur l'Afrique pour qu'elle agisse autrement est insultant, et ne vaut pas mieux que de nous envoyer de l'aide étrangère en partant du principe que les Africains sont incapables de se construire un avenir meilleur. Il est également hypocrite de la part de pays et de personnes qui bénéficient de la sécurité, d'une plus grande espérance de vie, du confort et des opportunités économiques associés à une énergie abondante et fiable de dire: « C'est fini, l'Afrique. Plus de combustibles fossiles pour vous. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées ».



Qu'en est-il du désespoir que vivent quotidiennement les quelque 600 000 Africains privés d'électricité?

Est-il raisonnable de s'attendre à ce qu'ils attendent que les énergies vertes se développent alors que les réserves nationales de gaz naturel et de pétrole brut peuvent être exploitées pour produire de l'électricité et des combustibles de chauffage beaucoup plus rapidement?



S'attaquer à la pauvreté énergétique

Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec l'élimination progressive des combustibles fossiles en Afrique avant de nous attaquer aux vastes étendues de notre continent qui vivent dans la pauvreté énergétique. Je suis tout à fait d'accord avec feu le secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo, qui a déclaré dans son discours de 2021: « Les près d'un milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité et les trois milliards qui n'ont pas accès à des combustibles modernes pour cuisiner ne sont pas de simples statistiques sur une page. Ce sont de vraies personnes...Personne ne doit être laissé pour compte ».



Plus près de nous, plus des deux tiers de la population de l'Afrique subsaharienne, soit plus de 620 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui est encore plus exaspérant, c'est que ce chiffre est susceptible d'augmenter. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que d'ici 2040, environ 75 % de l'Afrique subsaharienne n'aura pas accès à l'électricité. Pourquoi ? La croissance démographique dépasse de loin l'extension des infrastructures.



Comme je l'ai écrit dans mon livre, « Une transition juste : Résorber la pauvreté énergétique grâce à un mix énergétique », vivre sans électricité est bien plus qu'un simple désagrément. Elle empêche les gens de bénéficier de soins de santé modernes et les expose à la pollution atmosphérique toxique causée par la combustion de combustibles dangereux à l'intérieur des habitations. Elle renforce également la pauvreté et contribue à la stagnation économique : Les entreprises, les usines et les écoles ont besoin d'électricité pour fonctionner et se développer.



Je suis convaincu que l'une des meilleures chances pour notre continent d'éliminer la pauvreté énergétique est d'exploiter stratégiquement nos abondantes ressources en gaz naturel au lieu de l'exporter et de le brûler à la torche. En 2024, l'Afrique disposait de 503,3 billions de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel. Le gaz naturel peut être utilisé pour la production d'électricité : Il est disponible, il produit moins d'émissions de dioxyde de carbone que le diesel, l'essence ou le charbon, et il est abordable. En fait, son prix a récemment baissé. De plus, le gaz naturel peut être intégré à l'énergie éolienne et solaire pour produire une énergie à la fois durable et fiable.



La conversion du gaz en électricité nécessitera certes des efforts, qu'il s'agisse de la création d'accords commerciaux intra-africains mettant le gaz naturel à la disposition des pays qui en sont dépourvus ou de la coopération des producteurs d'électricité, mais elle représente pour les Africains un moyen tout à fait réalisable de relever l'un des plus grands défis auxquels le continent est confronté.En outre, la Namibie a été le théâtre de découvertes étonnantes par TotalEnergies, Shell et Galp Energia. La Mauritanie, le Sénégal, l'Ouganda, le Congo, le Mozambique, le Ghana, l'Angola et la Côte d'Ivoire sont les principaux bénéficiaires des investissements directs étrangers dans de nouveaux projets. Dans ce contexte, le moment est mal choisi pour arrêter la production et l'utilisation du gaz naturel en Afrique. C'est pourquoi l'African Energy Week est importante, car elle représente la position des Africains sur l'énergie et leur avenir. La donne a changé.



Entreprises africaines, monétisation et croissance économique

L'abandon progressif des combustibles fossiles en Afrique serait également préjudiciable aux nombreuses entreprises pétrolières et gazières internationales et locales qui contribuent aux revenus du continent et ont un impact social positif. J'ai beaucoup écrit sur les entreprises qui font du bien aux communautés africaines, comme Oando Plc, Etu Energias, Platform Petroleum, Seplat Energy PLC, Green Energy International, Lekoil Nigeria Ltd, AMNI International Petroleum Development Company Ltd, Sahara Group, Shoreline Energy et bien d'autres encore. Ces entreprises locales créent des emplois pour les Africains, s'approvisionnent auprès de fournisseurs africains et font des affaires avec d'autres entreprises africaines, sans compter leurs efforts considérables de sensibilisation de la population. Nous avons, et nous avons besoin, d'entreprises étrangères qui font de même et qui partagent leurs technologies.



Et ce n'est qu'une partie du tableau. L'Afrique n'a pas pleinement tiré parti d'une opportunité qui change la donne : la monétisation de nos ressources pétrolières et gazières. Cela commence par l'utilisation du pétrole et du gaz comme matière première pour créer d'autres produits à valeur ajoutée. Le gaz naturel, par exemple, peut être utilisé pour fabriquer des carburants liquides pour le transport, des huiles de base, de la paraffine et du naphta. Les revenus qui en découlent peuvent être utilisés pour construire des infrastructures et diversifier les économies. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite. En Guinée équatoriale, par exemple, les initiatives visant à monétiser les énormes réserves de gaz naturel du pays ont conduit à la création de nouvelles infrastructures. Elles aident le gouvernement à construire une mégapole de gaz naturel qui pourrait faire de la Guinée équatoriale un acteur majeur sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié et lui rapporter 2 milliards de dollars de recettes. Il n'y a aucune raison pour que d'autres pays africains ne puissent pas faire de même.



Nos opportunités, notre timing

Je me rends compte que tirer pleinement parti des ressources pétrolières et gazières de l'Afrique pose des défis considérables, mais que c'est faisable. Mes trois livres à succès, « Des milliards en jeu » et « Big Barrels : Le pétrole et le gaz africains et la quête de la prospérité », « Une transition juste : Résorber la pauvreté énergétique grâce à un mix énergétique », proposent des étapes pratiques pour réaliser le rêve énergétique africain. Ils montrent qu'il existe des moyens d'exploiter stratégiquement nos ressources pétrolières et gazières, de créer de la croissance économique et de promouvoir la stabilité, des changements qui ont un impact sur la vie quotidienne des habitants de tout le continent.



Notre point de vue sur le pétrole et le gaz n'a rien à voir avec la cupidité ou le fait de remplir les poches de quelques privilégiés. Si nous nous efforçons d'utiliser ces ressources à bon escient, elles peuvent réellement assurer un avenir meilleur à l'Afrique. Et nous ne sommes pas prêts à les mettre de côté.





