ACTUALITES L'Afrique se dirige aujourd'hui vers le dernier kilomètre pour s'affranchir de la poliomyélite sauvage

- 21 Août 2019 modifié le 1 Janvier 1970





L'Afrique franchit aujourd'hui un seuil important - trois ans sans aucun cas de poliovirus sauvage détecté. Ce jalon de trois ans marque le début d'un processus d'évaluation complet par la Commission régionale africaine de certification pour déterminer si l'ensemble de la région africaine de l'OMS, qui compte 47 pays, peut effectivement être déclarée comme ayant éradiqué le poliovirus sauvage. La certification que la Région africaine de l'OMS est exempte de poliomyélite sauvage est attendue au début de 2020. « Nous sommes persuadés que nous allons bientôt annoncer les mérites de la certification que les pays ont, une fois pour toutes, chassé la polio de l'Afrique », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Si le processus d'évaluation prouve que le virus sauvage a disparu, l'Afrique se joindra à quatre des régions de l'OMS - les Amériques, le Pacifique occidental, l'Europe et l'Asie du Sud-Est - pour tenir cette distinction. Seule la région de la Méditerranée orientale de l'OMS continuera à travailler pour stopper le virus. Le Dr Moeti a salué la résilience du continent et de son engagement ferme à stopper le virus en surmontant les défis difficiles. « La voie de l'éradication de la poliomyélite en Afrique a été un effort monumental de coordination multinationale à une échelle sans précédent, permettant à vacciner des centaines de millions d'enfants et à mener des campagnes de vaccination dans certaines des régions les plus reculées du monde, avec vigilance et surveillance exhaustive pour détecter à temps les épidémies, notamment chez les personnes en déplacement », a-t-elle dit. « Des hommes et des femmes se sont portés volontaires par milliers, se mettant parfois en danger, certains ayant même sacrifié leur vie pour ce travail. » Elle a également noté que « ces succès n'auraient pas été possibles sans l'incroyable persévérance des pays et des partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite qui ont mobilisé les ressources financières et techniques nécessaires pour mener à bien cette tâche ». La reconnaissance d'aujourd'hui s'est appuyé sur la prudence pour les défis persistants en matière de couverture vaccinale nécessaires pour protéger les communautés contre les rares souches de poliomyélite non sauvage qui peuvent apparaître lorsqu'une population n'est pas complètement immunisée. Il sera essentiel de vacciner absolument tous les enfants et de renforcer la surveillance et la vaccination de routine dans toute la région pour maintenir les progrès contre la polio sauvage et d'autres souches. Depuis que le dernier cas de poliomyélite sauvage a été détecté le 21 août 2016 au Nigéria, par exemple, le Gouvernement a organisé plus d'une douzaine de campagnes supplémentaires de vaccination avec le vaccin antipoliomyélitique oral, s'est employé à renforcer la vaccination systématique, a amélioré ses réseaux de surveillance et a déployé des stratégies novatrices (vaccination commerciale, points transfrontaliers et sensibilisation des populations nomades) pour atteindre un nombre accru d'enfants grâce au vaccin contre la polio. En outre, avec la déclaration du dernier poliovirus sauvage au Nigéria comme urgence de santé publique sous-régionale dans le bassin du lac Tchad, les agents de la poliomyélite du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria ont soigneusement cartographié les nombreuses îles du lac Tchad et ont voyagé pendant des heures en canoë pour atteindre pour la première fois des centaines d’habitats. Et ils ont déployé un nouveau système de surveillance électronique basé sur une application appelé e-Surve pour poursuivre le virus jusqu'à ses toutes dernières cachettes. Malgré les progrès accomplis, un certain nombre de problèmes subsistent - notamment l'inaccessibilité due aux conflits et à l'insécurité dans certaines régions, les variations dans la qualité des campagnes, les populations mobiles massives et, dans certains cas, le refus des parents - qui ont empêché les agents de santé de vacciner tous les enfants du monde entier contre la polio. La couverture sous-optimale de la vaccination systématique reste un problème critique dans certains pays. En conséquence, l'apparition de foyers de poliovirus d'origine vaccinale en circulation - une occurrence rare dans les communautés à faible immunité - sont encore possibles dans plusieurs pays de l'Afrique. « Le jalon du mois d'août sur la polio sauvage est un signe positif de progrès sur l'ensemble du continent, mais notre travail n'est pas encore terminé », a déclaré le Dr Moeti. « Nous devons rester vigilants dans nos efforts de vaccination et de surveillance : Chaque pays doit continuer à s'assurer qu'il recherche le virus de près et qu'il parvient à vacciner chaque enfant. » Distribué par APO Group pour WHO Regional Office for Africa.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africa-today...





Dans la même rubrique : < > Alors que les risques d'épidémies augmentent, les ministres africains de la santé s’accordent sur une nouvelle stratégie d'intervention Une nouvelle découverte de la CNPC confirme l'immense potentiel pétrolier du Sud-Soudan Somalie : les prochaines élections offrent l’opportunité de faire progresser la démocratisation (ONU)