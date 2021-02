ANALYSE L'Afrique subsaharienne va connaître une explosion démographique humaine

Selon les projections de données des Nations Unies pour 2100, l'Afrique subsaharienne devrait connaître une explosion démographique. Les zones de croissance démographique les plus rapides en Afrique se trouvent dans ou autour des montagnes et l'importance de gérer ces écosystèmes montagneux de manière durable afin de maintenir les bénéfices d'une telle croissance démographique est cruciale, déclare le Dr João Vidal, chercheur au Département des sciences végétales et à l'Unité de recherche afromontagnarde (ARU) de l'Université de l'État libre (UFS).



Le lien entre la croissance de la population humaine et la demande en eau aura un impact sur ces prairies de montagne. Tous les grands fleuves d'Afrique prennent leur source dans les zones montagneuses. La gestion durable des paysages montagneux africains est donc vitale pour l'approvisionnement durable en eau de qualité et en quantité suffisante.



"L'eau est déjà limitée à certains endroits. Cette année, nous sommes confrontés à une nouvelle sécheresse en Afrique du Sud, et si les montagnes n'avaient pas été là, la situation aurait pu être bien pire. La résilience à long terme des montagnes d'Afrique australe et de leurs services écosystémiques devrait être une priorité absolue tant pour la recherche que pour la conservation", déclare M. Vidal.



La croissance de la population humaine a plusieurs implications



En tant qu'écologiste des montagnes, ses récentes recherches sont axées sur l'élaboration d'indicateurs permettant de suivre l'évolution de la biodiversité dans les montagnes d'Afrique australe. Il s'agit d'un projet de recherche en collaboration avec le Réseau sud-africain d'observation de l'environnement (SAEON), Ezemvelo KZN Wildlife et l'Université de Pretoria.



La croissance de la population humaine, telle que prévue pour l'Afrique australe, a plusieurs implications pour la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité. "L'Afrique australe possède l'une des plus fortes proportions de montagnes dominées par les prairies au monde, comparable uniquement à l'Asie centrale", déclare le Dr Vidal.



En décembre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré lors du lancement du Global Humanitarian Overview 2021 : "Les conflits, le changement climatique et COVID-19 ont créé le plus grand défi humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes menacées de famine a doublé. Des centaines de millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Les niveaux d'extrême pauvreté ont augmenté pour la première fois en 22 ans".



Selon le Dr Vidal, ce nouveau scénario augmente considérablement la pression sur les environnements montagneux et leur biote, puisque les gens devront trouver d'autres moyens de nourrir leurs familles, leurs animaux, alors que l'économie lutte pour se redresser au niveau mondial.



Par ses recherches, le Dr Vidal - avec une communauté de pratique croissante pour les montagnes d'Afrique australe - vise à comprendre le fonctionnement socio-écologique de ces prairies de montagne afin d'encourager une interface science-politique-action pour leur gestion durable dans un monde en mutation.



Autres moyens de mesurer les changements environnementaux en montagne



Comme une grande partie de la recherche mondiale sur les montagnes est axée sur les montagnes dominées par la forêt, le Dr Vidal et ses collaborateurs développent des outils spécifiques pour suivre le changement climatique dans les montagnes herbeuses.



Il explique : "Lorsque vous regardez les outils disponibles pour suivre le changement climatique dans les montagnes, vous avez une ligne d'arbres pour de nombreuses montagnes dans le monde. Cependant, avec les montagnes herbeuses d'Afrique australe, il est impossible d'utiliser un tel outil. Nous travaillons sur des méthodes alternatives pour mesurer le changement environnemental dans nos montagnes.



"Lorsqu'il fait plus chaud, certaines communautés d'herbes peuvent se replier vers des altitudes plus élevées car elles ont besoin d'une certaine température minimale pour survivre. Le problème semble être que le changement climatique actuel se produit à un rythme beaucoup plus rapide que celui auquel la plupart des espèces pourraient se rétracter. Cela signifie que des températures plus élevées peuvent entraîner des pertes d'habitat pour les groupes vulnérables à la température.



"Le changement climatique rend également les montagnes de plus en plus vulnérables à l'invasion écologique par des espèces non indigènes. Les températures élevées des montagnes constituent une bonne barrière pour de nombreuses espèces problématiques des plaines. Mais avec le réchauffement des températures dans les montagnes, ces barrières s'affaiblissent, ce qui augmente le nombre de plantes potentiellement envahissantes dans nos montagnes. Avec des températures plus élevées, il est possible qu'une grande guilde d'arbres envahissants envahisse les montagnes de prairie, affectant l'écoulement des eaux dans les barrages et les rivières. Les pins, les saules, les gommiers et les caroubiers, pour n'en citer que quelques-uns, en sont des exemples.



"La présence d'arbres envahissants, en particulier le long des rivières, a des impacts négatifs à long terme sur le fonctionnement des bassins versants des montagnes. Ces arbres déstabilisent les berges des rivières, extraient de grandes quantités d'eau et provoquent l'extinction locale de la biodiversité montagnarde endémique. Dans les environnements plus secs tels que les prairies, cela exacerbe la fragilité de la productivité de l'eau", ajoute-t-il.

Les décideurs politiques mondiaux doivent reconnaître la valeur des montagnes herbeuses



Il est important d'attirer l'attention sur la valeur des systèmes naturels de montagnes herbeuses dans le monde entier et sur les menaces qui pèsent sur eux. Les montagnes herbeuses du monde doivent être mieux étudiées et mieux placées sur la scène mondiale. Cela encouragera les décideurs politiques à reconnaître ces systèmes et à mettre en œuvre des mesures appropriées pour faciliter leur gestion durable.



Pour la première fois en 20 ans, le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) aux Nations unies comportait un chapitre consacré exclusivement aux montagnes. "Les décideurs politiques se rendent enfin compte de l'importance disproportionnée des environnements montagneux et de la façon dont ils sont affectés par le changement climatique", déclare M. Vidal.



Cependant, les montagnes africaines sont sous-représentées dans la littérature scientifique ; c'est le seul continent pour lequel le rapport du GIEC ne contient aucune donnée. Il est urgent de représenter les montagnes africaines - en particulier celles d'Afrique australe - sur la scène mondiale en ce qui concerne le changement climatique", déclare M. Vidal.



Le Dr Vidal mène cette étude en partenariat avec le Dr Ralph Clark, directeur de l'ARU sur le campus Qwaqwa de l'UFS.





