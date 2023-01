L'Afrique vers l'autosuffisance des systèmes de santé : un objectif à atteindre

Le siège, fruit de la coopération Chine-Afrique, symbolise la volonté commune de développer un partenariat au service du bien-être sanitaire des populations.



La coopération entre la Chine et l’Afrique en matière de santé est ancienne et exemplaire, comme en témoigne l’aide apportée par les Fondations Jack Ma et Alibaba lors de l’explosion de la pandémie de covid-19 en 2020. Cependant, il s’agit pour l’Afrique de prendre en compte les faiblesses structurelles de son système de santé pour se doter des moyens de prévenir, de contrôler et de répondre aux maladies.



En 2021, la Commission de l’Union africaine et CDC Afrique, en collaboration avec les Communautés économiques régionales et les Etats membres, ont lancé le Nouvel Ordre de Santé pour l’Afrique. Ce Nouvel Ordre est organisé autour de cinq piliers : le renforcement des institutions de santé publique, le renforcement des compétences professionnelles des personnels de santé publique, le développement de la fabrication de vaccins, de produits pharmaceutiques et thérapeutiques, des partenariats orientés vers l’action, et l’accroissement des ressources nationales au profit de la sécurité sanitaire. La coopération avec la Chine est déterminante à toutes les étapes de ce nouvel ordre.



L’objectif à terme est de parvenir à l’autosuffisance des systèmes de santé publique en Afrique et de donner plus de poids à la voix de l’Afrique sur les problèmes de santé dans le monde. Ce projet prend progressivement forme avec l’adoption de la décision créant l’Agence africaine de médicament (AMA) dont le siège est à Kigali au Rwanda. L’Union africaine compte sur la collaboration de ses différents partenaires pour mener ce projet à bien.