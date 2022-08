L'Algérie appelle les tchadiens à "faire fructifier l'accord de Doha pour tourner la page des déchirements"

L'Algérie a suivi « avec une grande satisfaction la signature aujourd’hui (lundi) à Doha par les autorités tchadiennes et de nombreux groupes et mouvements armés d’un accord de paix devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N’Djamena pour une paix durable en République du Tchad ».



L'Algérie salue un "engagement remarquable dans ce processus" de toutes les parties. Elle appelle les acteurs tchadiens à "faire fructifier ce compromis pour tourner définitivement la page des déchirements fratricides et de la violence et pour promouvoir ensemble la réalisation des objectifs de la transition en cours en matière de stabilité, de développement et de bonne gouvernance".



L'Algérie forme le vœu que le Tchad parvienne rapidement à honorer les promesses de cet accord.