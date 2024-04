AFRIQUE L'Algérie signe l'accord d'accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2025

Alwihda Info | Par APO - 16 Avril 2024



L'IATF est désormais un événement majeur dans le calendrier africain des manifestations économiques, sociales, commerciales et même politiques.

La cérémonie de signature de l'accord d'accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025) s’est tenue à Alger le 15 avril 2024. Organisée par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine, le Secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, cette cérémonie ouvre la voie à la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine prévue du 4 au 10 Septembre 2025 à Alger, en Algérie.



S.E. Chief Olusegun Obasanjo, Président du Conseil consultatif de l'IATF2025 et ancien président de la République fédérale du Nigeria, a fait l’éloge de la foire commerciale intra-africaine en tant qu'événement de référence en matière de commerce et d'investissement sur le continent africain. Il a ajouté que « l'accord d'accueil de l'IATF2025 représente, plus qu'un simple accord contractuel, une responsabilité collective des partenaires pour l'excellence et l'innovation dans la poursuite de la tradition de la Foire commerciale intra-africaine, qui s'est imposée comme la place de marché de la ZLECAf et l'événement incontournable dans le domaine du commerce et de l'investissement sur le continent africain. L'IATF est désormais un événement majeur dans le calendrier africain des manifestations économiques, sociales, commerciales et même politiques. C'est dans la poursuite de ces objectifs qu'Afreximbank, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, défend la noble cause de changer le paysage socio-économique de l'Afrique en élaborant des initiatives progressistes visant à promouvoir le commerce intra-africain et l'intégration continentale ».



Kanayo Awani, vice-président exécutif de la Banque du commerce intra-africain d'Afreximbank, a déclaré : « La foire commerciale intra-africaine ouvre des voies alternatives pour le commerce africain. Elle est devenue la plateforme permettant de mettre à jour la vision de la ZLECAf. Elle élargit et approfondit la connaissance de l'environnement commercial du continent et renforce la capacité industrielle des économies africaines. En fin de compte, l'IATF est devenue le moteur de l'accélération des flux commerciaux et d'affaires sur le continent. Les trois dernières foires ont généré des accords commerciaux et d'investissement pour un montant total de pas moins de 120 milliards de dollars US. Pour ceux qui se demandent ce que représentent ces 120 milliards de dollars US, les entreprises africaines ont trouvé des acheteurs sur de nouveaux marchés à travers l'Afrique, les industries ont trouvé de nouvelles sources de matières premières, d'investissements et de biens d'équipement, des accords entre gouvernements dans des secteurs essentiels tels que l'agriculture et l'agro-industrie ont été conclus, et des entrepreneurs africains ont décroché d'importants projets gouvernementaux ». Mme Awani a également exprimé sa gratitude au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour son engagement et son soutien indéfectibles en faveur de la foire commerciale intra-africaine.



Une déclaration faite au nom de S.E. WamkeleMene, Secrétaire général de la ZLECAf, décrit l'importance de la Foire commerciale intra-africaine comme « notre réponse stratégique au défi du manque d'informations commerciales, visant à renforcer le commerce et les investissements intra-africains, le tout sans avoir besoin d'une aide extérieure. L’IATF est aussi un symbole d'espoir et d'opportunité, qui fait tomber les barrières classiques du commerce et de l'investissement pour unir l'identité africaine, à la fois diverse et cohésive ».



Une déclaration faite au nom de S.E. l'ambassadeur Albert Muchanga, Commissaire de l'Union africaine chargé du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux, a souligné que d'autres régions du monde ont prouvé que « le commerce peut être un puissant outil de croissance économique. Si le commerce a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté dans ces régions, il n'en va pas de même pour l'Afrique. Les échanges entre les pays africains sont faibles. La ZLECAf a été établie pour changer cette donne. Elle devrait non seulement stimuler le commerce intra-africain, mais aussi relever les défis permanents de l'Afrique en matière de création d'emplois, de niveaux élevés de pauvreté et de très faibles niveaux de fabrication et de base industrielle. La ZLECAf a été conçue pour créer un cadre juridique prévisible pour le commerce et l'investissement, offrant ainsi plus de garanties aux investisseurs, apportant ainsi certitude et prévisibilité à l'environnement commercial africain ».



Dans son discours de clôture, Jean-Louis Ekra, ancien président d'Afreximbank et vice-président du Conseil consultatif de l'IATF2025, a salué « la force de l'unité africaine, de l'objectif commun et de l'action collective en vue de promouvoir le commerce et l'investissement intra-africains. C'est grâce à nos efforts combinés que nous pouvons conduire des changements positifs, encourager l'innovation et créer un avenir meilleur pour tous les habitants du continent africain ».



Des institutions des secteurs public et privé, le corps diplomatique africain, des institutions financières et des associations commerciales et industrielles ont également assisté à la cérémonie, qui a pour but de maximiser la sensibilisation à l'IATF2025.



Les participants à la cérémonie de signature ont également eu l'occasion de visiter la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), qui accueillera l'IATF2025.



La Foire commerciale intra-africaine est le plus grand événement du continent africain en matière de commerce et d'investissement. Elle offre aux exposants une occasion unique de présenter leurs produits et services, de participer à des échanges entre entreprises (B2B) et entre entreprises et gouvernements (B2G), d'établir des réseaux, de nouer de nouveaux contacts commerciaux et de conclure des accords commerciaux. L'événement donne également aux délégués l'occasion de recueillir les avis d'une palette d'experts sur un large éventail de sujets et d'opportunités liés au commerce et à l'investissement lors du Forum du commerce et de l'investissement de l'IATF.



L'événement offre également aux participants de la diaspora, des industries créatives, y compris la gastronomie et les arts culinaires, la possibilité de présenter leurs biens, leurs services et leur expertise. En outre, des ateliers de formation seront organisés sur l'exportation, les normes et le marketing.



Les participants à l'IATF sont des entreprises, des acheteurs, des vendeurs, des négociants et des investisseurs, des capitaines d'industrie, des ministres de haut rang, des spécialistes du financement du commerce et du conseil, des organisations commerciales et économiques, des cadres supérieurs d'entreprises et de multinationales, des entrepreneurs innovants et les médias réunis en un seul lieu.



La troisième édition très réussie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023) a eu lieu au Caire, en Égypte, du 9 au 15 novembre 2023, et a attiré plus de 28 000 délégués à la conférence, visiteurs commerciaux et médias. Elle a accueilli 1 939 exposants de 130 pays, et a vu la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 43,8 milliards de dollars US.







Dans la même rubrique : < > Nigeria : à cause de la faiblesse du naira, les multinationales de la Bourse de Lagos en difficulté Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye s'engage à moderniser les cités religieuses Coopération : le Mali et le Niger renforcent leurs partenariats dans le secteur de l’énergie Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)