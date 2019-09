L’Allemagne accorde 5 milliards de FCFA au Togo pour la construction des communes

Lomé - La République Fédérale d’Allemagne à travers la Banque Allemande de Développement (kfW), a accordé une enveloppe financière de 8,5 millions d’Euros, soit plus de 5 milliards de FCFA au Togo.



Le protocole d’accord autorisant le décaissement de cette importante manne financière, a été signé le mercredi 18 septembre 2019 par le ministre de l’Économie et des Finances, Sani Yaya et le nouvel Ambassadeur d’Allemagne au Togo, Matthias VELTIN en présence du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, Payadowa Boukpessi.



Ce financement s’inscrit dans le cadre de la 3e phase du Programme d’appui à la décentralisation de la coopération allemande et porte à un peu plus de 30 milliards de FCFA, le total du montant octroyé depuis 2012 par Berlin au processus de décentralisation au Togo. Selon Matthias Veltin, cet apport financier permettra aux 117 communes nouvellement installées, de se doter de cadres adéquats pour une meilleure prestation au profit de la population.



« L’Allemagne a déjà prévu d’augmenter sa contribution destinée à la construction des mairies dans les nouvelles communes. Grâce à la tenue des élections locales, le Togo entre véritablement dans une phase d’approfondissement du processus de décentralisation permettant ainsi la participation citoyenne au développement à la base », a déclaré le diplomate allemand au cours de la cérémonie.



Au nom du gouvernement togolais, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya a remercié la République Fédérale d’Allemagne pour les soutiens multiformes qu’elle ne cesse d’apporter au Togo depuis 3 ans à travers la Banque allemande de développement (Kfw). Il a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour « permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social » du Togo.



Rappelons qu’en dehors de la décentralisation qui fait partie des pôles prioritaires de la coopération germano-togolaise, l’Allemagne appuie également le Togo dans plusieurs autres domaines tels que la formation professionnelle et technique, l’emploi des jeunes, la santé ou encore le développement rural.