L'Alliance des États du Sahel (AES) : une signature historique pour la sécurité et la défense du Sahel

"Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace ouvert par l'Alliance", mentionne le document.



La Présidence de la République du Niger a exprimé sa grande satisfaction suite à la signature historique de la Charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023 à Bamako, instaurant ainsi l'Alliance des États du Sahel (AES). Cette alliance, conclue entre le Mali, le Burkina Faso, et le Niger, trois pays unis par des liens fraternels et amicaux, représente une étape cruciale dans la quête de sécurité et de défense pour leurs populations respectives.La Présidence a chaleureusement salué l'engagement inébranlable du Niger aux côtés du Mali et du Burkina Faso dans la lutte vitale contre la menace terroriste.Cette coopération renforcée entre ces trois nations, empreinte d'un esprit de solidarité, suscite une conviction profonde selon laquelle ensemble, elles parviendront à éliminer la menace qui pèse sur ces nations sœurs.