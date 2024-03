L'Amb. Mahamat Saleh Annadif représente le Tchad au Forum diplomatique d'Antalya

Ce forum offre une plateforme unique aux acteurs régionaux et mondiaux de la diplomatie, de la politique et des affaires afin d'échanger des idées et de débattre des défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un discours puissant du Président turc Recep Teyb Erdogan qui a vanté les succès diplomatiques de son pays.



Le thème du forum pour cette troisième édition est "Promouvoir la diplomatie en temps de crise". Ce choix reflète les défis cruciaux du XXIe siècle tels que les conflits armés, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la protection des droits humains, la réduction des inégalités sociales et économiques, les migrations forcées ainsi que les nouvelles formes de colonialisme ou encore les discriminations raciales, ethniques et religieuses.



Ces problématiques sont au cœur des préoccupations internationales actuelles. Il est essentiel que tous les pays travaillent ensemble pour trouver des solutions durables face à ces défis complexes. Le forum diplomatique d'Antalya offre ainsi une occasion unique aux participants venus du monde entier d'échanger leurs points de vue sur ces enjeux critiques.



Les discussions lors de cet événement portent sur divers sujets liés à ces défis mondiaux. Les experts présents partagent leur expérience et leurs connaissances afin d'enrichir le débat et faciliter l'émergence de solutions novatrices. Des conférences plénières ainsi que des ateliers thématiques permettent également aux participants d'approfondir certains aspects spécifiques relatifs à chaque problématique abordée.



La participation active du ministre Mahamat Saleh Annadif témoigne non seulement de l'engagement du Tchad dans les affaires internationales mais aussi renforce sa position en tant qu'acteur clé dans la promotion de solutions pacifiques face aux crises mondiales.