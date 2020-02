L’Ambassade de France et les Eléments Français au Gabon font un don de 45 ordinateurs au Prytanée militaire de Libreville

Le 27 janvier le lieutenant-colonel Gaude Steeve Okouma, commandant le Prytanée militaire de Libreville, a inauguré en présence des EFG et du représentant de l’attaché de Défense de l’ambassade de France au Gabon des salles de cours entièrement équipées d’ordinateurs donnés par l’armée française et l’ambassade de France (mission de coopération de sécurité et de défense).

Cette opération a permis d’équiper deux salles de cours avec 45 ordinateurs : une salle dédiée à l’enseignement et une salle multimédia, toutes les deux reliées à Internet et destinées à faciliter l’accès des élèves à l’information. En triplant le parc informatique du Prytanée et en le dotant d’outils les plus modernes, elle constitue un véritable levier amplificateur dans la réussite scolaire des futures élites militaires et civiles qui étudient dans cet établissement.