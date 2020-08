L’Ambassade des Etats-Unis, Suguba et Impact Hub Abidjan ensemble pour l’autonomisation économique des jeunes entrepreneures ivoiriennes

Suguba, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire et Impact Hub Abidjan renforcent leur engagement pour l’autonomisation économique des jeunes entrepreneures ivoiriennes à travers l’Académie des femmes entrepreneurs.

Suguba, en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire, avec le relais local d’Impact Hub Abidjan, organise la première session du programme Academy for Women Entrepreneurs à Abidjan.

« Academy for Women Entrepreneurs (A.W.E.) » est une initiative du Bureau de l’Éducation et des Affaires Culturelles de l’État Américain. Cette initiative a été lancée dans le cadre du programme Women’s Global Development and Prosperity (W-GDP). L’initiative W-GDP a été lancée afin de permettre aux femmes d’atteindre leur plein potentiel économique et de créer une société stable, sécurisante et prospère pour tous. L’objectif de cette initiative est de toucher 50 millions de femmes d’ici 2025.

A.W.E. est un programme qui s’adresse aux femmes afin de leur donner des outils pour développer leurs propres entreprises. Il comprend des formations en ligne permettant la rédaction d’un business plan, moteur de toute entreprise.

Au-delà de ces formations, A.W.E. est conçu pour permettre aux femmes de se créer un réseau entrepreneurial et d’appliquer les connaissances acquises lors des formations en ligne. Le programme A.W.E utilise les ressources de Dreambuilder, une plateforme de cours en ligne destinée spécialement aux femmes.

Pour la cohorte de 2020, les critères d'éligibilité au programme sont :

Être une femme âgée entre 25 ans et 35 ans. Cependant, l’âge n’est pas un critère discriminant. Des femmes hors de cette tranche d'âge avec des profils impressionnants peuvent postuler à A.W.E.

Savoir lire, écrire et parler en français et en anglais

Avoir une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint)

Avoir une idée d'entreprise ou être propriétaire d'une entreprise

Être dynamique et disponible

En Côte d’Ivoire, le programme A.W.E. s'étendra sur une période de 6 mois, de septembre 2020 à février 2021. Il sera livré sous un format virtuel et physique avec des visites de sites d’entrepreneures, des rendez-vous de mentorat, des interventions d’experts, une foire d’expositions des membres de la cohorte et des partages d’expériences avec les entrepreneures locales.

Pour plus d'informations sur le programme ou si vous souhaitez devenir mentore pour ce programme, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : abidjan@impacthub.net