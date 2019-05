L’Ambassade des États-Unis célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse par une conférence pour journalistes et étudiants

Le 8 mai, l’Ambassade des États-Unis a accueilli 50 journalistes et étudiants en journalisme pour une conférence sur le journalisme d’investigation. Les panélistes Neloumta Mélodie de Radio FM Liberté et Djimet Wiché, directeur de la publication en ligne Alwihda, ont partagé ce qu’ils ont appris lors d’une récente formation au Burkina Faso, parrainée par l’Ambassade des États-Unis. Assira Nambatingar de la Télé-Tchad a assuré la modération de la rencontre. Un membre de l’auditoire a posé des questions sur des sujets comme l’utilisation des sources, la vérification des faits et le rôle du journalisme d’investigation au Tchad. Dans son allocution de bienvenue, le Chargé d’Affaires Richard Bell, a souligné l’importance d’une presse libre pour tenir les citoyens informés et tenir les gouvernements responsables.

