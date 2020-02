L'Ambassadeur de la République de Bulgarie au Royaume du Maroc Yuri Sterk a rendu visite à M. André Azulay, Premier conseiller du Roi Mohammed VI

Dans le cadre d’une rencontre qui s’est tenue dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le Premier Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, André Azoulay, et l'Ambassadeur de Bulgarie au Maroc Yuri Sterk ont salué l'état des relations bilatérales bulgaro-marocaines marquées par une longue histoire de liens amicales et de coopération. L'Ambassadeur Sterk a informé son interlocuteur des plans ambitieux de l'ambassade visant à approfondir et à élargir la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires. De son côté, le Premier conseiller de S.M. a assuré l'Ambassadeur de Bulgarie du soutien de la partie marocaine à la bonne mise en œuvre de ces intentions et l'a informé des principales priorités de S.M. Mohammed VI en matière de la politique sociale et économique, et du soutien à la compréhension et au dialogue entre les représentants des différentes cultures, qui sont à la base de l'unité du pays et du progrès du peuple marocain. Les interlocuteurs ont également discuté des possibilités de maintenir et d'améliorer davantage la dynamique des contacts entre les deux pays à haut et au plus haut niveau.