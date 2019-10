L’Ambassadeur des Etats-Unis Richard K. Bell présente ses lettres de créances au Président Alassane Ouattara

Le 10 octobre 2019, le nouvel Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire Richard K. Bell a présenté officiellement ses lettres de créances au Président de la République SEM Alassane Ouattara qui les a acceptés.

Après avoir présenté ses lettres de créance, l’Ambassadeur Bell a fait la déclaration suivante :

« Je suis ravi d’être parmi vous et très reconnaissant à SEM le Président de la République de m'avoir reçu si rapidement après mon arrivée.

Les Etats-Unis reconnaissent le rôle crucial de la Côte d'Ivoire dans cette région.

Ma mission est de renforcer encore davantage les relations déjà excellentes entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis; de promouvoir la croissance économique inclusive par le commerce et l’investissement; et d’appuyer la stabilité si indispensable au progrès.

Le peuple et le gouvernement américains sont convaincus que les élections démocratiques, libres et paisibles, renforcent la stabilité; et qu’il en va de même avec la bonne gouvernance inclusive et respectueuse des droits des individus.

Je me réjouis de la mise en œuvre d’un accord majeur entre la Côte d'Ivoire et la MCC du gouvernement américain. Tout d’abord parce-que les critères d’éligibilité de la MCC sont assez stricts et qu’ils ont été remplis; ensuite parce qu’il s’agit d’une contribution du peuple américain au développement de ce pays à hauteur de presque $525 millions, dans les domaines du transport routier et de l’éducation, ce qui devrait avoir un effet de multiplication en termes de croissance économique.

Je suis fier également du programme PEPFAR, grâce auquel des centaines de milliers d’Ivoiriens sont vivants au lieu d’être morts du SIDA, et sont suffisamment libres du virus pour ne pas le transmettre à autrui.

Nous avons bien d’autres domaines de coopération bilatérale, et je ferai de mon mieux pour faire fructifier au maximum le partenariat entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire. Merci. »