L’Association Rugby Océan Indien fête ses 15 ans

En présence de représentants de Rugby Afrique et des iles de la Réunion, Mayotte, Madagascar, et Comores, le Président de l’AROI, M. Daniel Blondy a présenté un riche bilan d’activités mettant en avant en particulier la création de tournois de rugby à VII de jeunes et de féminines dans la région ainsi que l’introduction réussie du rugby à VII aux Jeux des Iles qui se sont tenus à l’Ile Maurice en juillet 2019.

« L’AROI a quinze ans d’existence et de belles réalisations à son actif. Les échanges entre les différentes iles de la zone sont fructueux et nous permettent de faire la promotion du rugby en particulier chez les jeunes et dans les sections féminines. Nous pouvons compter les uns sur les autres pour faire progresser le rugby et le niveau de jeu et c’est cette philosophie d’entraide et d’association de nos forces qui anime notre projet. Nous espérons élargir notre champ d’action et nous tournons vers l’Afrique continentale pour développer de nouveaux projets dans le futur, » résume Daniel Blondy.

La directrice de Rugby Afrique, Coralie van den Berg a félicité l’AROI : « C’est une dynamique entre les pays de la zone océan indien qui peut vraiment servir de modèle à d’autres sous-régions en Afrique pour accélérer le développement du rugby. L’AROI a toujours soutenu Rugby Afrique et la fédération malagasy de rugby lors de l’accueil de matches internationaux à Antananarivo et nous les en remercions et espérons étendre notre collaboration. »

Comptant sur le soutien de 30,000 spectateurs locaux le 1er décembre au stade de Mahamasina, le Président de la fédération malagasy de rugby, Mr Marcel Rakotomalala espère remporter la victoire face au Nigéria. « Les Makis sont prêts et bien préparés pour cette rencontre capitale. Au-delà de l’équipe nationale, nous utilisons le rugby comme vecteur d’éducation ici à Madagascar et dans cette optique les échanges avec l’AROI nous ont beaucoup aidé. »

Nouvel entrant dans l’association, les Comores étaient représentées par le nouveau président de la fédération Mr Omar Said Mohamed. « Je suis ravi de rencontrer les représentants de l’AROI et de Rugby Afrique, cette Assemblée Générale me permet de mieux cerner les objectifs pour ma fédération qui vont s’orienter vers la participation de masse chez les jeunes et le rugby féminin. Le premier chantier administratif sera l’affiliation à Rugby Afrique à l’horizon 2021. »

Les projets phares de l’AROI en 2020 se concentrent autour d’un tournoi régional de rugby à VII pour les moins de 16 et les moins de 18 ans chez les garçons et l’ajout d’une catégorie moins de 18 ans chez les filles ainsi que la pérennisation de la compétition des clubs champions Top 6 qui entre dans sa troisième année d’existence et bénéficie d’une forte médiatisation dans la région.

