L’Association Rugby Océan Indien fête ses 15 ans

En présence de représentants de Rugby Afrique et des iles de la Réunion, Mayotte, Madagascar, et Comores, le Président de l’AROI, M. Daniel Blondy a présenté un riche bilan d’activités mettant en avant en particulier la création de tournois de rugby à VII de jeunes et de féminines dans la région ainsi que l’introduction réussie […]

En présence de représentants de Rugby Afrique et des iles de la Réunion, Mayotte, Madagascar, et Comores, le Président de l’AROI, M. Daniel Blondy a présenté ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...