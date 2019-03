TCHAD L'Egypte va investir dans plusieurs secteurs au Tchad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mars 2019 modifié le 10 Mars 2019 - 09:11



La délégation égyptienne et la partie tchadienne composée de six ministres ont rendu public ce samedi un communiqué final à N'Djamena, à l'issue de leurs entrevues visant à renforcer la coopération bilatérale. La signature a été présidée par le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet. Le document est signé respectivement par Dr Sahr Nasr, ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération internationale et Dr Issa Doubragne, ministre tchadien de l’Economie et de la Planification du développement. Il contient les nouveaux domaines de coopération identifiés au terme de la mission égyptienne au Tchad.

Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de la coopération entre la République Arabe d'Égypte et la République du Tchad, une délégation ministérielle égyptienne dirigée par Dr Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, et le ministre de la Santé et de la Population, accompagnée d'une équipe composée du ministre des Travaux publics, de hauts fonctionnaires et de nombreux Hommes d'affaires ont visité le Tchad du 7 au 9 mars 2019.



De nombreux domaines de coopération



La visite a eu pour objectif de faciliter le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les travaux ont porté sur plusieurs secteurs de coopération dont ceux des infrastructures (chemins de fer, routes, transports y compris urbain, et logements), de la santé (la formation, les équipements médicaux, la couverture santé universelle, les médicaments et les prises en charge sanitaires des tchadiens en Egypte), de l’éducation (l'enseignement, les manuels de formation et les curricula, la formation des enseignants et des bourses d'études universitaires), de l’eau, de l'environnement et de la pêche (accès à l'eau, hygiène et l'assainissement, pisciculture, connaissance des ressources en eau) et les secteurs agricoles et d’élevage.



La chef de délégation égyptienne a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l’accueil et l'hospitalité réservés par le Tchad.



La partie tchadienne, conduite par Dr. Issa Doubragne, ministre de l’Economie et de la Planification du développement, est également composée du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, du ministre de la Justice représentant le Ministre de la Santé publique, du ministre des Mines, du Développement commercial, Industriel et de la Promotion du secteur privé, du ministre de l’Eau, de l’Environnement et de la Pêche, du ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, de hauts fonctionnaires et d'opérateurs économiques.



La partie tchadienne, après avoir exprimé toute sa gratitude à la délégation égyptienne, a présenté les potentialités du pays et le Plan National de Développement 2017-2021, ainsi que les domaines d’investissements prioritaires.

Plusieurs investissements attendus



La partie Egyptienne a présenté les principaux domaines de coopération pour lesquels l’Egypte pourrait accompagner le Tchad. Ces domaines sont notamment la santé à travers la médecine préventive et la fabrication de médicaments, l’éducation, l’eau, les infrastructures, et l’éducation.



Les travaux se sont poursuivis avec les opérateurs économiques, à travers des présentations sur les potentialités égyptiennes et les projets des opérateurs tchadiens. Un accent particulier a été mis sur le renforcement de la coopération économique et les investissements d’une manière générale.

Création d'un comité technique de suivi



Aux termes de la visite, la partie tchadienne a sollicité la participation de l'Égypte au Forum International pour l’investissement Tchad-Monde Arabe qui sera organisé à N'Djamena du 24 au 26 avril 2019. Les deux parties ont convenu de se retrouver en marge de ce Forum afin de matérialiser leur accord par la signature de conventions sectorielles.



A cet effet, les deux parties ont proposé la création d'un comité technique dirigé par le ministre de l'Économie et de la Planification du développement du Tchad et le ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale de la République Arabe d’Egypte, ainsi que les membres des ministères et des parties prenantes des deux pays.



En marge de cette visite de travail, les hommes d’affaires qui accompagnent la délégation ministérielle égyptienne ont également tenu plusieurs réunions communes et bilatérales avec leurs homologues tchadiens en présence du président de la Chambre de Commerce du Tchad, au cours desquelles ils ont discuté des moyens pouvant permettre de stimuler le commerce et les investissements entre les deux pays au profit des peuples égyptien et tchadien.





Dans la même rubrique : < > Le Tchad veut s'investir dans l'industrie pharmaceutique pour servir l'Afrique Tchad : un nouveau tableau de l'ordre des architectes présenté Tchad : légère augmentation de prix pour le Hajj 2019