L'Egypte veut augmenter ses taux commerciaux avec le Tchad

Moustafa Madbouli a échangé avec son homologue tchadien Saleh Kebzabo au Caire, dans le cadre d'une série de rencontres en marge de la 27e session de la Conférence des États parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27).



Le Premier ministre a souligné la volonté de l'Etat égyptien de renforcer et de développer les relations avec le Tchad à différents niveaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux.



Madbouly a indiqué que les deux pays entretiennent une relation de "voisinage stratégique", ainsi qu'une vision commune sur de nombreux dossiers, soulignant l'existence de larges perspectives de coopération bilatérale conjointe.



Au cours de l'entretien, le premier ministre a affirmé le plein soutien de l'Egypte aux efforts de stabilisation de l'Etat tchadien et de réalisation des aspirations du peuple tchadien frère, ainsi que la compréhension de l'Egypte du moment délicat que traverse l'Etat tchadien.



Pour sa part, le premier ministre tchadien a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts continus de l'Égypte pour soutenir la stabilité et la sécurité au Tchad, saluant le montant du soutien fourni par l'Égypte au pays.