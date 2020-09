L’Institut Brésil Afrique et le Groupe SouthBridge deviennent partenaires pour rapprocher les investisseurs brésiliens des opportunités africaines

L’Institut Brésil Afrique (IBRAF) (https://IBRAF.org) et le groupe panafricain SouthBridge (www.SouthBGroup.com) ont finalisé la signature d’un accord de collaboration. Ils étaient respectivement représentés par le Professeur João Bosco Monte, Président d’IBRAF, et Andrew Alli, PDG du groupe SouthBridge.

Les deux organisations cherchent ainsi à créer conjointement une plate-forme qui permettra aux investisseurs brésiliens d'approcher plus facilement les vastes opportunités existantes sur le continent africain, créant un environnement favorable à la mise en place de futurs partenariats fructueux. Cette plateforme soutiendra l'identification et l'analyse des principales opportunités commerciales qui existent à court, moyen et long terme sur le continent africain et dont bénéficieront les entreprises brésiliennes par le biais de partenariats en Afrique et dans le reste du monde.

L'accord entre l'IBRAF et le Groupe SouthBridge positionne également le Brazil Africa Forum 2020 comme l'un des principaux environnements d'affaires pour la construction de partenariats entre les deux régions. L'événement mettra en vedette des acteurs majeurs des deux marchés et créera des opportunités de rencontres stratégiques ayant vocation à se poursuivre au-delà du forum.

BAF 2020 aura lieu les 3 et 4 novembre dans une ambitieuse édition en ligne. Le thème du forum est « Surmonter Les Défis de la Pandémie: Quelle Prochaine Étape? ». L'inscription est gratuite et est dès à présent ouverte.

À propos d’Institut Brésil Afrique:

L’Institut Brésil Afrique (IBRAF) (https://IBRAF.org) est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir la coopération et l'engagement internationaux entre le Brésil et le continent africain, en défendant le développement économique des pays, la convergence des intérêts du secteur privé et le renforcement des relations multilatérales.

À propos du Groupe SouthBridge:

Le Groupe SouthBridge (www.SouthBGroup.com) est une entreprise panafricaine offrant des solutions financières et des services de conseil à des clients publics et privés à travers le continent africain. Le Groupe SouthBridge bénéficie d'une solide réputation dans la structuration de fonds, le conseil et la restructuration de la dette, ainsi que le financement de projets. Il s'engage également dans les investissements et la gestion d'actifs au travers de sa filial SouthBridge Investments.