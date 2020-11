L'Italie se présente à l’Afrique!

Le 9 Novembre prochain ouvrira ses "portes" à la quatrième édition de Italia Africa Business Week IABW (www.IABW.eu).

À partir de 10h (UTC+1), en ligne, des centaines d'entrepreneurs, de professionnels, de leaders d'opinion mais aussi de ministres et de diplomates se réuniront pour IABW 2020, le premier et le plus important forum d'affaires italo-africain qui en est à sa quatrième édition.

IABW 2019

Les 26 et 27 novembre 2019, Milan a accueilli la troisième édition du Forum économique et commercial Italia Africa Business Week IABW, promu par l'association Le Réseau. Cette troisième édition a confirmé l'intérêt commun des entreprises et des institutions à améliorer, stimuler et renforcer les échanges entre l'Italie et le continent africain.

Ce regain d'intérêt est attesté par les chiffres, d'une importance absolue:

plus de 650 participants de 40 nations du monde,

3 ministres africains et italiens présents,

5 délégations africaines,

plus de 50 rencontres "formelles" (prévues par l'organisation avec les différents partenaires du projet) B2B et B3B,

31 stands d'exposition dont 5 gérés par des représentations diplomatiques africaines.

Des chiffres qui démontrent non seulement combien l'IABW est le plus important et le principal Forum économique et commercial entre l'Italie et l'Afrique, mais aussi comment il a acquis une dimension internationale, embrassant l'esprit cosmopolite de Milan, la capitale économique de l'Italie.

IABW2020

Sur la scène virtuelle de la conférence d'ouverture qui aura lieu le 09 novembre 2020 de 10h à 12h00, sera ouverte par :

Cleophas Adrien Dioma , Président de l'Association Le Réseau qui organise l’Italia Africa Business Week les salutations institutionnelles s’alterneront avec :

, Président de l'Association Le Réseau qui organise l’Italia Africa Business Week les salutations institutionnelles s’alterneront avec : Emanuela del Re , Vice-Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (Italie)

, Vice-Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (Italie) Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Oliva , Ministre des Affaires Étrangères de Madagascar

, Ministre des Affaires Étrangères de Madagascar Ali Coulibaly, Ambassadeur du Mali en Italie, parrain de la 4ème édition de l'Italia Africa Business Week.

Intervenants à la conférence d'ouverture et participants aux trois jours du Forum IABW :

Walid Loukil , Directeur Adjoint du Groupe Loukil (Tunisie),

, Directeur Adjoint du Groupe Loukil (Tunisie), Giorgio Marrapodi , Directeur Général de la Direction Générale de la Coopération au Développement (Italie)

, Directeur Général de la Direction Générale de la Coopération au Développement (Italie) Giuseppe Mistretta , Directeur Central Afrique Subsaharienne du Ministère des Affaires Étrangères (Italie),

, Directeur Central Afrique Subsaharienne du Ministère des Affaires Étrangères (Italie), Gianpiero Succi , Partenaire BonelliErede (Italie),

, Partenaire BonelliErede (Italie), Luca Maestripieri , Directeur Général de l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),

, Directeur Général de l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Antonella Baldino , Responsable du Financement du Développement International Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Italie,

, Responsable du Financement du Développement International Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Italie, Michele Ziosi , Vice-Président des Relations Institutionnelles CNH Industrial (Italie)

, Vice-Président des Relations Institutionnelles CNH Industrial (Italie) Yamume Tshomba, Médecin Chirurgien et Professeur Associé Université Cattolica de Rome. (Italie)

Ils participeront au panel institutionnel "Rebranding Italy in Africa: Relancer le modèle italien d'entreprise et de coopération internationale en Afrique".

Des centaines d'entreprises, de professionnels et d'experts de différents secteurs d'activité italiens et africains seront présents en ligne, ainsi qu'une large représentation du corps diplomatique africain (plus de 25 ambassades africaines en Italie représentées par des ambassadeurs, des consuls et des conseillers diplomatiques) pour participer à la quatrième édition de l'IABW : économie verte, économie circulaire, infrastructures, énergies renouvelables, agriculture, agribusiness, start-ups et nouvelles technologies, biomédical, waste management, tels sont les secteurs sur lesquels portera l'édition 2020 de l'IABW.

De nombreuses personnalités de premier rang ont déjà confirmé leur présence :

Manlio Di Stefano , Sous-Secrétaire chargé de l'Internationalisation au Ministère Italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale

, Sous-Secrétaire chargé de l'Internationalisation au Ministère Italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Angelino Alfano , Conseiller juridique BonelliErede et Ancien Ministre italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale

, Conseiller juridique BonelliErede et Ancien Ministre italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Roberto Vigotti , Secrétaire Général de Res4Africa

, Secrétaire Général de Res4Africa Roberto Ridolfi , Conseiller Principal en Investissements Stratégiques,

, Conseiller Principal en Investissements Stratégiques, Roberta Datteri , Vice-Présidente de la Confédération Nationale des Artisans (CNA)

, Vice-Présidente de la Confédération Nationale des Artisans (CNA) Jean Gustave Sanon , Ancien Ministre des Finances du Burkina Faso

, Ancien Ministre des Finances du Burkina Faso Valeria Emmi, Advocacy Coordinator de CESVI,

Advocacy Coordinator de CESVI, Alessandra Piermattei , Directrice du siège de Dakar de l'AICS,

, Directrice du siège de Dakar de l'AICS, Giulio Dal Magro , Responsable du Financement du Développement (CDP),

, Responsable du Financement du Développement (CDP), Olivier Kaba , Responsable du projet Migration (AFD),

, Responsable du projet Migration (AFD), Caterina Avanza , Responsable de la Coopération Internationale (PD)

, Responsable de la Coopération Internationale (PD) Daffe Saidou Oumar, Responsable du Bureau Antiracisme de la Lega Serie A qui présentera le projet Afrique avec Michele Ciccarese et Niccolò Tomio du bureau Marketing de la Lega Serie A.

Les conférences de haut niveau seront organisées dans le but d'analyser les secteurs stratégiques d'investissement grâce au regard professionnel des protagonistes et des analystes les plus expérimentés.

IABW ne sera pas seulement une occasion d'analyses approfondies et de mise en réseau pour explorer de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises italiennes en Afrique, mais également ce sera une occasion de rencontres institutionnelles bilatérales de haut niveau, de rencontres B2B et B3B entre entreprises, professionnels et institutions italiens et africains, de présentations de pays et de conférences de haut niveau telles que la présentation de pays "Doing Business in Ethiopia – De nouvelles opportunités pour les entrepreneurs italiens" et le workshop "Bonellierede : un partenaire privilégié des gouvernements africains pour le renforcement des capacités et le développement" organisé avec notre partenaire stratégique et sponsor BonelliErede.

Enfin, puisque l'accès au financement est l'un des facteurs essentiels de la croissance africaine, mais aussi l'un des obstacles actuels au développement économique du continent, surtout en cette période de crise mondiale due à la pandémie du coronavirus, nous avons décidé de proposer une conférence qui aura pour thème : "Les instruments financiers pour relancer les économies africaines dans l'ère du post-covid19 ".

En Afrique, il existe un grand désir pour l'Italie, pour la qualité et pour son savoir-faire typique des PME : IABW est donc non seulement une plate-forme de comparaison et de mise en réseau, mais un véritable pont économique et de connaissances entre deux réalités de plus en plus proches et curieuses l'une de l'autre.

L'objectif est de surmonter les obstacles et le scepticisme grâce à des partenariats commerciaux gagnant-gagnant, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques commerciales, à l'établissement de relations personnelles avant les affaires.

Un autre objectif du Forum est de photographier l'état de l'art des relations entre l'Afrique et l'Italie mais surtout d'analyser les développements possibles dans les secteurs clés du projet, d'encourager le développement de synergies et de partenariats entre tous les acteurs de l'écosystème, de générer de nouvelles idées à travers la contamination des secteurs.

Nous joignons à la présente un programme complet de l'Italia Africa Business Week IABW 2020.

