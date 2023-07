L'OCCT lance une campagne d'éducation civique électorale au Tchad

Lors de cette conférence, le coordonnateur national de l'OCCT, Balamsouma Tchango Roi, a souligné que la république du Tchad, à travers une refondation institutionnelle par voie référendaire, aspire à retrouver les critères fondamentaux d'une démocratie, ce qui ne peut se réaliser sans la participation massive des citoyens. La gestion du référendum constitutionnel a donc la lourde responsabilité de veiller à la transparence à chaque étape du processus électoral en cours, afin d'éviter toute influence sur le résultat.



Il est essentiel de rappeler que tous les citoyens tchadiens ont le droit de voter, car la loi prévoit certaines exclusions. Le respect de ces conditions permettra à l'organe de gestion d'avoir un fichier électoral actualisé, fiable et représentatif du corps électoral pour organiser des élections inclusives, crédibles et apaisées.



L'OCCT constate que l'incivisme électoral est devenu un problème récurrent au Tchad, obstruant ainsi la compréhension des droits fondamentaux des citoyens en matière de vote. Dans une démarche de conscientisation et de promotion de l'éducation électorale, l'OCCT lance un appel vibrant à tous les citoyens éligibles de se faire enrôler dans le processus "Un Citoyen, une carte d'électeur". Ce projet a été officiellement lancé le 25 juillet 2023, après le début de l'enrôlement dans la partie méridionale du pays.



Pour atteindre cet objectif, des sensibilisations systématiques seront organisées par le biais de points focaux dans chaque zone identifiée, afin que tous les citoyens ayant atteint l'âge de la majorité répondent à l'appel de la CONOREC. L'OCCT mettra tout en œuvre pour encourager une participation citoyenne active et éclairée dans le processus démocratique du Tchad.