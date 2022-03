L’OCI Signe un Accord-Cadre de Coopération avec la Turquie pour l’octroi de bourses d’étude

Le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a reçu, le 14 mars 2022, M. Abdullah Eren, Président de l’Agence des Turcs de l’étranger et des communautés apparentées (YTB), en charge des bourses d’étude aux étudiants internationaux, et la délégation l’accompagnant. Le Secrétaire général a souligné l’impératif d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les États membres de l’OCI. Les deux parties ont convenu qu’un surcroît d’effort serait déployé en vue d’offrir davantage d’opportunités d’éducation aux jeunes éligibles du monde islamique.



À cette occasion, le Secrétariat Général de l’OCI et la Présidence de la « YTB », représentés respectivement par le Secrétaire général adjoint aux Affaires scientifiques et technologiques, S.E. l’Ambassadeur Askar Mussinov, et le Président de la « YTB », M. Abdullah Eren, ont signé un Accord-Cadre de Coopération pour l’octroi de bourses d’étude aux chercheurs et aux étudiants des Etats membres de l’OCI, via la plate-forme du Programme d’échange éducatif de l’OCI. La signature de l’Accord-Cadre a eu lieu en présence de l’Ambassadeur Mehmet Metin Eker, Représentant permanent de la République de Turquie auprès de l’OCI.



Dans le cadre dudit Accord-cadre, la « YTB » et le Secrétariat général ont également se sont accordés sur la réalisation d’études conjointes visant à évaluer les besoins des États membres de l’OCI et, tout particulièrement, des pays les moins avancés, dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Le présent accord s’inscrit dans le droit-fil de l’exécution du mandat conféré à l’OCI par les sessions successives du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et les Sommets islamiques qui ont appelé à offrir l’opportunité aux étudiants des États membres de l’OCI de poursuivre des études supérieures et à œuvrer au renforcement des potentialités des universités des États membres.