L’OCI appelle à accélérer l’acheminement d’aide humanitaire à Gaza

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 27 Octobre 2023

Le Secrétariat général de l'Organisation de Coopération islamique suit avec beaucoup de douleur et de tristesse les événements tragiques qui se déroulent en Palestine à la suite de l'agression brutale d'Israël contre la bande de Gaza, qui a laissé derrière elle des milliers de martyrs ; des dizaines de milliers de blessés et de disparus sous les décombres ; ainsi que des centaines de bâtiments et d'infrastructures effondrés ; une coupure totale de l'eau et de l'électricité ; une pénurie de carburant et de médicaments ; et des déplacés internes palestiniens évitant les bombardements aveugles.