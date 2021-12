L'OCI condamne l'attaque terroriste contre un bus au Nord-ouest du Nigeria

Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a fermement condamné l'attentat terroriste meurtrier qui a pris pour cible un bus de transport de personnes dans le Nord-ouest du Nigeria, le Mardi 7 Décembre 2021, faisant au moins 30 morts et plusieurs blessés.



Le Secrétaire général a qualifié l’attaque d’acte odieux et méprisable et a exprimé la solidarité de l’OCI avec le Gouvernement et le peuple nigérian en ces circonstances douloureuses, avant de faire part de ses condoléances et sa sympathie aux familles des victimes innocentes au cours de cette tragédie et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.



Le Secrétaire général a réitéré la position de principe de l’OCI qui dénonce vigoureusement tout acte de terrorisme et d’extrémisme violent, sous ses diverses formes et manifestations.