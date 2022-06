L'OCI condamne les attaques terroristes contre des villages au Mali

L'Organisation de coopération islamique (OCI) a vigoureusement condamné les attentats terroristes qui ont visé plusieurs villages du centre du Mali et se sont soldées par 132 morts.



Le Secrétaire général de l'OCI, M. Hissein Brahim Taha, a exprimé sa ferme condamnation de ces opérations odieuses et a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République du Mali.



Le Secrétaire général a condamné les opérations terroristes répétées en République du Mali, soulignant la position de principe de l'OCI contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et la nécessité de concerter les efforts pour l'affronter et le combattre.