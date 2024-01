L'OCI condamne les attentats à la bombe qui ont visé des civils dans la province de Kerman en Iran

Le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération islamique, M. Hissein Brahim Taha, a condamné l'attentat terroriste qui a visé des civils en Iran et a fait de nombreuses victimes et blessés.



Exprimant ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple iraniens ainsi qu'aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, le Secrétariat général de l'Organisation renouvelle son soutien et sa solidarité avec la République islamique d'Iran dans cette douloureuse épreuve.