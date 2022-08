L'OCI lance un appel éclair pour les victimes des inondations en Afghanistan

Au cours des derniers jours, les régions de l'est, du sud et du centre de l'Afghanistan ont été durement touchées par des pluies torrentielles et des inondations soudaines, détruisant des maisons ainsi que des infrastructures, et laissant des milliers de personnes dans le besoin d'une aide urgente.



Ces crues soudaines surviennent après des mois d'inondations dans plusieurs régions du pays, aggravant encore une situation humanitaire déjà précaire.



Un nombre croissant de familles et d'enfants vulnérables auront désespérément besoin d'une aide d'urgence dans les jours et les semaines à venir pour survivre et se rétablir.



L'OCI lance un appel à tous ses États membres et à d'autres pays du monde, ainsi qu'aux organisations de secours, pour qu'ils acheminent d'urgence une aide vitale au peuple afghan touché par les inondations actuelles.