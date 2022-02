L'OCI salue la décision de l’UA de suspendre l'octroi à Israël du statut d'observateur

L'Organisation de la Coopération Islamique a salué lundi la décision du Sommet de l’Union africaine de "suspendre l'octroi à Israël du statut de membre observateur".



L’OCI considère qu’une telle décision est conforme aux positions historiques des Etats membres de l'Union africaine en faveur de la juste cause palestinienne et est contre les politiques de colonisation, de nettoyage ethnique et d'apartheid pratiquées par Israël à l’encontre du le peuple palestinien.



L'organisation a souligné qu'Israël, la puissance occupante, ne doit en aucun cas être récompensé pour ses graves violations du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies.



La question a fait débat au sein de l'Union africaine, poussant le président de la Commission Moussa Faki Mahamat à justifier un choix qui a été fait conformément à ses prérogatives et compte tenu du fait que de nombreux États africains ont renoué leurs relations diplomatiques avec Israël.