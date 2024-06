INTERNATIONAL

L'OCI salue la résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Alwihda Info | Par alwihda info - 12 Juin 2024

L'Organisation de la coopération islamique a salué l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et total à Gaza, au retrait des forces d'occupation israéliennes, au retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers et à garantir un accès sûr, efficace et adéquat à l'aide humanitaire à l'ensemble de la bande de Gaza. L'Organisation rejette, en outre, toute tentative visant à provoquer un changement démographique ou régional dans la bande de Gaza.