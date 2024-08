L’OMS s’inquiète d’une hausse sans précédent des cas de mpox en Afrique

Quinze pays africains signalent actuellement une flambée de mpox, avec 2 030 cas confirmés et 13 décès depuis le début de l'année, contre 1 145 cas et 7 décès pour l'ensemble de l'année 2023.



La maladie s'est propagée à 4 pays voisins de la RDC qui n'avaient pas encore signalé de cas : le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Une nouvelle souche plus mortelle et plus transmissible, apparue en septembre 2023 dans l'est de la RDC, a été détectée dans ces pays.



Face à cette situation, l'OMS a élevé la réponse à l'épidémie au niveau le plus élevé et convoqué une réunion d'urgence de son comité d'experts pour déterminer s'il s'agit d'une urgence de santé publique de portée internationale.



La priorité est d'interrompre rapidement la transmission du virus, en renforçant les mesures de lutte contre les flambées et en impliquant les communautés dans ces efforts.