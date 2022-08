ACTUALITES L’ONU affrète un navire chargé de céréales pour le Yémen

Le deuxième navire humanitaire affrété par l’ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi le port de Pivdenny, dans le sud de l’Ukraine, avec quelque 37.000 tonnes pour le Yémen, a annoncé le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM).





« La guerre en Ukraine a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase au Yémen, dans un contexte de conflit prolongé, de crise économique qui en résulte et de diminution des fonds destinés à la réponse humanitaire », a déclaré dans un communiqué Richard Ragan, Représentant et directeur de pays du PAM au Yémen.

Un sac de 50 kg de farine de blé à près de 4 millions de personnes pendant un mois



Les céréales permettront de fournir un sac de 50 kg de farine de blé à près de 4 millions de personnes pendant un mois et aideront le PAM à combler les lacunes immédiates de l’aide. « Il est primordial de faire revenir les produits de base dans le pays, en particulier les céréales, à des fins humanitaires et commerciales. C’est vital pour maintenir les prix à un niveau acceptable », a ajouté M. Ragan.



Le Yémen est particulièrement dépendant des importations directes de farine de blé - une base essentielle du régime alimentaire des Yéménites. Les Nations Unies estiment que 46 % des importations de blé du Yémen en 2021 provenaient d’Ukraine et de Russie.



Plus globalement, la détérioration de la sécurité alimentaire mondiale est due à de multiples facteurs, l’impact de la crise ukrainienne, notamment la perte de céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux ainsi que l’impact sur les prix des carburants et des engrais, ajoutant une pression supplémentaire. Dans le monde, le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë a ainsi atteint le chiffre record de 345 millions dans 82 pays.





