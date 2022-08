L'ONU appelle à "fournir l'assistance nécessaire" au Tchad après l'accord de Doha

Dans un discours enregistré avant la cérémonie de signature, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a remercié l'État du Qatar d'avoir accueilli et parrainé les négociations entre les parties tchadiennes, qui ont abouti à la signature de l'Accord de paix de Doha. .



Il a déclaré que cet accord est historique et permettra - avec son engagement - de parvenir à une paix durable au Tchad, appelant la communauté internationale à fournir l'assistance nécessaire au Tchad dans cette période cruciale.



L'accord constitue une première étape sur la voie de la réconciliation tchadienne et comprend des mesures visant à restaurer la confiance, la paix, la concorde nationale et la sécurité



L'accord comprend également des mesures de désarmement, de démobilisation et de réintégration, des arrangements de confiance et de sécurité, et un dialogue national global à N'Djamena, ainsi que des mécanismes de suivi et de mise en œuvre de cet accord.



L'État du Qatar a accueilli les négociations de paix tchadiennes depuis mars dernier avec la participation de représentants du gouvernement de transition et de la plupart des mouvements politico-militaires au Tchad, sur la base de son rôle régional et international actif dans la fourniture d'un terrain de base pour la médiation et la prévention des conflits.