L'ONU exprime son indignation après la mort de 4 soldats tchadiens dans une attaque au Mali

Le secrétaire général de l'ONU condamne fermement l'attaque du 17 octobre par un engin explosif improvisé (EEEI) contre une patrouille de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA) à Tessalit, dans la région de Kidal, qui a abouti à la mort de quatre gardiens de la paix tchadiens.



Le secrétaire général présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tchadiens. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt et complet rétablissement à deux soldats de la paix également blessés lors de l'attaque, selon une déclaration de son porte-parole Stéphane Dujarric.



Le secrétaire général de l'ONU rappelle que les attaques visant des soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en droit international. Il appelle les autorités maliennes à n'épargner aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils soient traduits en justice rapidement et réaffirme la solidarité des Nations Unies avec le peuple malien.