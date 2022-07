L’ONUDC lance un message fort de mobilisation contre la traite des personnes

A l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime (ONUDC ROSEN) lance, le 30 juillet 2022, un message fort de mobilisation soutenue par différentes personnalités, afin d’accompagner les États de la région dans la lutte contre ce fléau, qui affecte tous les pays du monde.



L’édition 2022 de cette journée sera marquée par le lancement du single «Blue Hearts», exceptionnellement composé par l’artiste franco-canadienne Alexiane SILLA, l’invitée d’honneur. Alexiane, qui a passé une partie de son enfance à Dakar, prend clairement position dans cette chanson, en faveur de la cause des enfants victimes de traite, en l’occurrence «les enfants talibés» du Sénégal, et appelle à plus de vigilance, de compassion ainsi qu’à une meilleure protection de ces âmes innocentes. « Versez un peu de lumière sur l'enfant au cœur bleu », écrit la chanteuse.



La commémoration démarre par un petit-déjeuner de presse, animé par le Directeur régional de l’ONUDC ROSEN, Dr Amado Philip de ANDRÉS, entourés des Ambassadeurs de quelques pays partenaires engagés dans cette lutte. L’évènement se tiendra au Centre culturel espagnol (Instituto Cervantes de Dakar). Ces différentes personnalités feront l’état des lieux de la situation relative à la traite des personnes dans la région.



La chanteuse Alexiane, qui fera le déplacement depuis le Canada, va présenter la chanson au public. Le titre de sa chanson fait référence à la Campagne mondiale contre la traite des personnes « Blue Hearts»*.



Le 30 juillet, l'histoire derrière la date



C’est en 2013 que les États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont adopté la résolution A/RES/68/192 et proclamé le 30 juillet Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. La résolution indique qu’une telle Journée est indispensable pour «faire connaître la situation des victimes de la traite humaine, promouvoir et protéger leurs droits».



Cette année, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC ROSEN), basé à Dakar, entend mobiliser les gouvernements, la société civile, les artistes, le secteur privé, des personnalités de divers horizons et l’ensemble des pays partenaires pour faire barrage à ce crime car la situation, à l’échelle mondiale, est critique et concerne aussi des enfants dont l’innocence est volée (34% du total des victimes).



Selon le Rapport mondial sur la traite des personnes réalisé en 2020 par l’ONUDC, 74.514 personnes victimes de la traite ont été recensées dans plus de 110 pays entre 2017 et 2018. Si l’on considère la seule année 2018, un tiers environ de toutes les victimes répertoriées étaient des enfants. En outre, d’après les données de l’Organisation internationale des Migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), ce sont huit (8) enfants migrants sur dix (10) qui empruntent la Méditerranée centrale vers l’Europe. Ceux-ci sont victimes d’actes d’exploitation et sont régulièrement détenus, forcés à travailler ou privés de salaire». La pandémie de COVID-19 que traverse le monde depuis bientôt trois ans, n’a rien arrangé. Elle a, au contraire, accentué les vulnérabilités des personnes déjà en situation de précarité et a exposé davantage les enfants au risque de traite.



En conséquence, une lutte plus forte et plus soutenue est d’autant plus urgente que la traite des personnes est souvent liée à d’autres formes de criminalité transnationale organisée. Tous ces éléments réunis risquent de compromettre inexorablement l’atteinte des Objectifs de développement dont l’échéance est fixée à 2030.



*Blue Hearts (Cœur Bleus) : est un programme international de lutte contre la traite des personnes lancé par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC).