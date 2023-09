L’UA active un mécanisme de gestion d’incident pour soutenir la Libye après la tempête

Selon le communiqué, Moussa Faki Mahamat continue de suivre de près la situation d'urgence et l'impact dévastateur des inondations, qui ont déplacé au moins 40 085 personnes, avec des milliers d'autres dont on est sans nouvelles, et détruit des communautés entières.



Le président de la Commission félicite l'État de Libye, les acteurs humanitaires et les volontaires pour leurs efforts inlassables de réponse. Dans le cadre du soutien de l'UA aux efforts nationaux de réponse en Libye, le département de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Économie bleue et de l'Environnement durable de l'UA, par le biais du Système africain d'alerte précoce et d'action contre les risques multihazards en Afrique (AMHEWAS), en coordination avec le département de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social de l'UA, a activé un mécanisme de gestion des incidents, comprenant des réunions régulières avec la Mission permanente de l'État de Libye accréditée auprès de l'UA à Addis-Abeba.



À cet égard, la Commission de l'UA déploiera également une équipe plurisectorielle d'experts des départements de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Environnement durable et de l'Économie bleue, des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité, du département de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social, ainsi que du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) pour renforcer davantage le soutien à l'État de Libye dans ses efforts de réponse en cours.



Moussa Faki Mahamat réitère son appel aux États membres et aux partenaires internationaux pour qu'ils apportent d'urgence leur soutien en solidarité avec l'État et le peuple de Libye afin de répondre aux besoins humanitaires croissants suite à la dévastation de la tempête Daniel.