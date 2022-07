L'Ukraine accuse la Russie de voler ses céréales et de les exporter à l'étranger

L'Ukraine évoque un cas particulièrement flagrant avec le navire russe Zhibek Zholy qui a tenté de transporter du grain volé de Berdiansk occupé au port turc de Karasu.



"Grâce à l'intervention rapide des autorités ukrainiennes compétentes, ce navire n'a pas pu décharger les biens volés et a été immobilisé. Une demande a été envoyée à la partie turque pour saisir le navire et la cargaison. Dans le même temps, ignorant l'appel de la partie ukrainienne, le navire a été libéré dans la soirée du 6 juillet", affirme le ministère ukrainien des Affaires étrangères.



L'Ukraine a demandé à la partie turque de "mener une enquête" et de "fournir une réponse complète aux demandes des autorités compétentes de l'Ukraine, ainsi que de prévenir des cas similaires. à l'avenir par tous les moyens". L'ambassadeur de Turquie à Kyiv a été invité au ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine pour s'expliquer.